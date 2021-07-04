NBA／等待已久的渴望 太陽、公鹿爭霸決心強烈

本季NBA總冠軍戰將上演太陽與公鹿爭奪，兩隊雖非豪門，但公鹿已47年未奪冠，太陽更是在等隊史首冠，雙方也都有打滾多年、指上冠軍戒猶虛的名將，都可望為總冠軍賽增添張力。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天118比107獲勝，系列賽4比2擊敗亞特蘭大老鷹，拿下東區冠軍，接下來將和鳳凰城太陽爭奪總冠軍。兩隊1968年一起加入NBA，本季都是隊史第3次闖進總冠軍賽，公鹿拿過1次總冠軍，太陽則尚未嚐過奪冠滋味。

公鹿、太陽主場所在的密爾瓦基、鳳凰城，人口各為59.4萬、163.3萬，在NBA都算小市場球隊，太陽本季團隊薪資在30隊中，是排在後段班的第21名，公鹿則是在去年以5年2.28億美元與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）續約，才讓本季團隊薪資排到第7名。

除雙方都渴望總冠軍已久，兩隊陣中的球員中也沒人手上有冠軍戒，公鹿打了12季的羅培茲（BrookLopez）、11季的哈勒戴（Jrue Holiday）和塔克（P.J. Tucker）都不曾拿過總冠軍，本季走到生涯第16季的太陽資深後衛保羅（Chris Paul）也仍未嚐總冠軍宿願。

過去太陽兩度打進總冠軍賽都鎩羽而歸，1976年以2比4不敵波士頓塞爾蒂克，1993年由「惡漢」巴克利（Charles Barkley）率領的太陽，2比4敗給「 籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「大鏢客」皮朋（Scottie Pippen）聯手的芝加哥公牛。

11年不知季後賽滋味的太陽，本季在保羅加盟後脫胎換骨，戰績提升到51勝21敗，勝率高達7成08，成為西區第2種子，成功闖進季後賽。

季後賽太陽在首輪4比2擊敗有詹姆斯（LeBronJ ames）、戴維斯（Anthony Davis）領軍的洛杉磯湖人，次輪4比0將本季聯盟MVP約柯奇（Nikola Jokic）率領的丹佛金塊橫掃出局，接下來4比2擊敗有雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）雙星在陣中的洛杉磯快艇，相隔28年再打進總冠軍賽。

公鹿1971年靠「天勾」賈霸（KareemAbdul-Jabbar）、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）聯手拿下總冠軍，1974年再度殺總冠軍賽，但以3比4不敵塞爾蒂克。

在「字母哥」安特托昆博加入後，公鹿至今6季僅1季沒拿打進季後賽，本季例行賽46勝26敗，6成39勝率排在東區第3。

季後賽首輪，公鹿4比0狠很淘汰去年打進總冠軍賽的邁阿密熱火，次輪力戰7場後4比3比下有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）3巨頭的布魯克林籃網。

今天再以4比2擊敗由楊恩（Trae Young）率領的老鷹，拿下東區冠軍後，這已是安特托昆博入隊後，公鹿最好的成績，並在相隔47年後再度闖進總冠軍賽。

7戰4勝制的總冠軍賽，6日（台灣時間7日）將在太陽主場展開。前兩戰在太陽主場進行，第3、4戰將於公鹿主場對戰，接下來視需要，依序由太陽、公鹿、太陽擔任主場。