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NBA／米道頓下半場發威打爆老鷹 公鹿將爭50年來首冠

中央社 / 亞特蘭大3日綜合外電報導
公鹿隊米道頓(中)持球進攻。 法新社
公鹿隊米道頓(中)持球進攻。 法新社

在NBA東區冠軍賽「聽牌」的公鹿，今天上半場只領先4分，靠米道頓第3節攻下23分拉開分差，最終118比107擊敗老鷹，系列賽4比2闖進總冠軍賽，將爭奪球隊50年來首座總冠軍。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿在東區冠軍賽以3比2「聽牌」，今天的系列賽第6戰，陣中主力安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）仍因傷高掛免戰牌，背水一戰的亞特蘭大老鷹，頭號球星楊恩（Trae Young）則是在缺席了兩場比賽後回歸。

這場比賽開打後，作客的公鹿靠洛培茲（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）各攻下8分的聯手帶領，第一節以28比24領先老鷹。

次節兩隊得分都偏低，僅分別拿下19分。在波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、威廉斯（Lou Williams）兩人中場前各一次兩罰俱中後，老鷹追回4分，但公鹿半場打完仍以47比43領先4分。上半場雙方三分線外的表現都不理想，命中率都是偏低的2成5，整體投籃命中率上，公鹿的3成78優於老鷹的3成13。

下半場比賽，公鹿打出13比2開局，以60比45領先達兩位數，第3節米道頓（Khris Middleton）包括三分球7投4中在內的11次出手命中8球，以及三罰俱中，一口氣轟下23分，也讓公鹿灌進44分，並在前3節打完後，以91比72領先老鷹。

第4節老鷹一度靠29比16的強力反擊，將兩隊分差縮小到6分，但公鹿很快穩住陣腳，再把領先拉開到兩位數，最終以11分之多獲勝，拿下東區冠軍並闖進總冠軍賽，接下來將與早一步晉級的西區冠軍鳳凰城太陽爭冠。

公鹿今天6人得分達兩位數，表現最好的是轟下全場最高32分的米道頓，哈勒戴則是貢獻了27分。

此役老鷹6人得分破十，以替補的瑞迪許（Cam Reddish）攻下21分最多，鮑格達諾維奇貢獻20分次之，楊恩雖拿14分，但三分球6次出手全部落空，整場比賽17投4中的命中率也不理想。

此役公鹿贏球，以系列賽4比2拿下東區冠軍並晉級總冠軍賽，公鹿上次打進總冠軍賽遠在1974年，球隊上一次奪下NBA總冠軍，則是1971年有「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、「大O」羅伯森（Oscar Robertson）等傳奇球星坐鎮的時候。

本次的季後賽，公鹿首輪4比0橫掃去年打進總冠軍賽的邁阿密熱火，次輪4比3驚險擊敗有杜蘭特（KevinDurant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（ JamesHarden）3巨頭的布魯克林籃網，如今再以4比2擊敗楊恩率領的老鷹，勇闖總冠軍賽。

公鹿 老鷹 楊恩

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