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NBA／密道頓32分射下老鷹 公鹿47年後再闖NBA總冠軍賽

中央社 / 亞特蘭大3日綜合外電報導
Khris Middleton(左)。 路透社
Khris Middleton(左)。 路透社

公鹿今天在密道頓下半場大爆發、整場比賽轟下全場最高32分的帶領下拉開領先差距，最終118比107擊敗地主老鷹，並以系列賽4勝2敗贏得東區冠軍，相隔47年再闖NBA總冠軍賽。

美國職籃NBA東區冠軍賽第6戰，3比2「聽牌」的密爾瓦基公鹿，陣中主力安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）仍作壁上觀，亞特蘭大老鷹頭號球星楊恩（Trae Young）則在今天歸隊。

這場比賽首節，公鹿以28比24微幅領先老鷹；次節兩隊得分偏低，僅分別拿下19分，上半場公鹿47比43，維持4分領先。

下半場比賽，前兩節只得5分的密道頓（Khris Middleton）彷彿開了外掛，光是第3節就18投10中砍進23分，助公鹿單節轟下44分，以91比72帶著19分領先優勢進到末節。

第4節老鷹一波29比16的強力反撲，一度將落後縮小到6分，但公鹿及時穩住陣腳，最終仍以11分之多成功「關門」。

公鹿 老鷹 NBA

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