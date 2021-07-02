保羅帶隊價值榮耀太陽 助布克朝老大期許前進

西區冠軍賽第五場，在快艇退無可退的絕境中，喬治(Paul George)強勢繳出41分13籃板6助攻的超人數據，幫助球隊成功續命，但喬治的火燙手感就這麼遺忘在鳳凰城。回到洛杉磯的關鍵第六戰，喬治整場比賽遭到太陽重兵看守，不論是外線投射或是切入突破，喬治都找不到上一戰殺神般的節奏。 喬治全場15投6中，三分球僅6投1中，拿下21分9籃板，場上正負值竟是全隊最差的-25，個人攻守狀態與上一場判若兩人。

頭號球星喬治熄火下，即便快艇有莫里斯(Marcus Morris)帶頭跳出來挹注26分9籃板，仍無法阻止太陽如日中天的氣勢，終場以103：130大比分差輸球，也在系列賽2比4遭到淘汰，在主場劃下本賽季的最終回。

太陽陣容輪換順暢 多人跳出挹注能量

回顧本場球的幾個觀戰焦點，太陽從開局起便陸續有球員快速進入狀況，輪流加入分擔得分的任務，攻擊選擇的多樣化要優於快艇。首節太陽命中率高達6城，團隊傳導比快艇更順暢，經由戰術跑位創造出來的合理機會都有把握住，團隊三分球7投5中。反觀快艇則是喬治第一節未進入狀況僅拿四分，球隊偏多且零散的單打讓整體球風流暢不起來，還好團隊三分球13投5中，第一節僅以4分落後。

第二節開局兩分鐘，太陽便把分差擴大到雙位數領先，替補球員佩恩(Cameron Payne)、薩里奇(Dario Saric)接連跳出，搭配保羅(Chris Paul)指揮若定的控制著節奏下，太陽系統戰主軸的pick and roll、pick and pop，都發揮出他們應有的水準。太陽上半場三分球，17投10中，就已經超越第五戰全場才命中9顆三分球的紀錄。前兩節太陽兩分球命中率55.3%，能取得66比57領先的關鍵卻不是來自保羅、布克(Devin Booker)的得分。

太陽板凳後衛佩恩(中)只上場15分鐘，就繳出7分7助攻3籃板的成績，他與薩里奇精彩演出，打得快艇喘不過氣來。 美聯社

太陽憑藉著多位球員在此關鍵戰役中將士用命，以防守帶動反擊，輪流跳出來支援攻守兩端所需要的能量蔚為關鍵。太陽前半場團隊助攻高達17次，幾乎是快艇的兩倍多，傳導組織比快艇更顯流暢，個人得分最多的為克勞德(Jae Crowder)的16分，先發的保羅、艾頓(Deandre Ayton)各拿10分，布克14分。替補的佩恩、薩里奇也分別有7分進帳。進攻端多點開花，防守端也毫不馬虎，在籃板鞏固上佔21對16個的優勢。

全力封鎖喬治 太陽防守策略奏效

快艇這邊雖然兩分球發揮不差，命中率有47.6%，但拿手的三分球僅21投7中，且看板球星喬治上半場出賽20分鐘，僅得6分，8投3中，三投盡墨。喬治只要準備啟動切入，太陽立刻縮小防守圈，迫使喬治在行進動線上極為不順，碰上層層干擾，甚至得收球回頭找隊友。

對壘喬治的盤球單打，太陽加強壓迫，提升防守主動性，也不願讓喬治有後撤步拔起投籃的空間。太陽對喬治成功的防守方針，阻斷了快艇最重要的進攻發動，讓他們的系統戰攻擊完難以連貫。

快艇主將喬治(左三)遭到太陽的全力封鎖，全場沒有太多的出手機會，15次投籃也僅投進6球。 美聯社

上半場快艇落後9分，卻在第三節前段，被太陽前仆後繼的多方進攻給曬昏，一度落後高達17分。眼看著主場氣氛越來越安靜，雖然一度靠著莫里斯帶頭反攻，四分鐘內打出10比0，幫助球隊打出氣勢一舉縮小到7分差。

但握有聽牌優勢的太陽並不想夜長夢多，全隊渴望著總冠軍賽門票的企圖心，督促著他們得持續貫徹先前的防守強度。

關鍵時刻 保羅霸氣接管戰局

第三節後半段，保羅再次回到場上，至此開啟了保羅下半場瘋狂的巨星主宰力。球隊多次被追擊之際，他總能一再地挺身而出，面對防守的錯位，他利用速度與節奏變換，將對手耍得團團轉，硬是將太陽領先比分拉大到兩位數，甚至在一次身體碰撞中造成板凳奇兵卡珍斯(DeMarcus Cousins)技術犯規，澆熄快艇反撲氣焰。

一球在手的保羅完全掌握住整場氣勢，簡單的高位掩護後，保羅能在行進間急停跳投，也能在邊觀察對手防守下，恣意地遊走禁區後，再經由巧妙的背後運球，騙過對手再輕鬆的站穩投籃。前三節打完取得14分領先的太陽，決勝節開局2分半，保羅得理不饒人，連續的三分球命中，甚至還有四分打的演出，完全打傻主場的快艇。第四節還剩一半時間，太陽一度領先達27分之多，也提早奠定第六場戰果，讓球賽進入垃圾時間。

太陽在前三節已領先14分的情況下，第四節保羅(左)得理不饒人照樣發動猛攻，讓快艇根本沒有任何逆轉的希望。 美聯社

保羅戴著右手腕韌帶的傷勢，全場24投16中，且三分球8投7中，逆天狂飆41分，下半場猛灌31分，且附帶8助攻4籃板0失誤的完美數據，領軍太陽重返隊史暌違28年以來的總冠軍賽，劍指職業生涯中的個人生涯首冠，同時也尋求太陽隊史首冠。

老將保羅價值 在鳳凰城完美詮釋

保羅在場上的價值在於他穩定軍心、開發隊友潛能的能力太強大。布克、艾頓這對年輕雙人組有目共睹的成長都受惠於保羅本季的加入。布克本季的成長讓他多次被拿來與偶像老大相比擬，同樣的第13順位出身，同樣的得分後衛角色，同樣的曼巴精神。 布克在這系列賽被打傷鼻樑後影響著他的發揮，但他依舊在場上奮戰每一刻，甚至不靠面罩的帶傷硬拚。

「Be legendary」，這是老大本人對布克的期許，也是布克時常提醒自己寫在球鞋上的銘言。過去第一次湖人三連霸正發光的布萊恩，有強力的大哥歐尼爾罩著全隊。現在逐漸沉穩，綻放領袖氣質的布克，背後則有鎮隊之寶保羅作為後盾，加上新血艾頓攻守兩端，特別是防守層面超規格的成長躍進，三人絕妙的組合都增添了太陽爭冠的本錢。

布克(左)正帶著布萊恩的期許邁向頂尖球星之路，在保羅(後)的支持下已經快要成功。 美聯社

從季初的被質疑與不被看好，保羅老師的巡迴列車這站來到鳳凰城，酸甜苦辣與這群年輕小伙子一起走過，他在場內外將球隊凝聚、整合在一起的帶隊價值再次顯示在世人眼前。本季對太陽簡直就是不可思議的旅程，陣中多數球員第一次打季後賽就在保羅豐富經驗的帶領下，接連擊敗強敵湖人、金塊、快艇，直通總冠軍戰。

保羅在前西區冠軍前兩戰，還因為疫情協議隔離的關係無法出賽，但陣中小老弟卻爭氣地捍衛主場率先搶下兩勝。其中包含布克驚天的40分13籃板11助攻大三元，彰顯出布克跟著保羅學習、進化的領導風範。系列賽第六戰這一勝對保羅來說實在太重要了，賽後真情流露與總教練的相擁，與隊友、親友間的狂吼抒發，不難看出保羅等待這一天已16年的興奮。

保羅生涯享譽過大大小小的獎項，卻從未在西區登基，如今這名36歲老將重回老東家快艇主場，在熟悉的場地拿到西區冠軍。對他來說過去所有挑戰更高舞台的鎩羽而歸，都在此時成為養分，成為他宣洩的出口，經歷16年的征戰，11屆全明星保羅終於如願摸到總冠軍賽地板，踏上夢寐以求的總冠軍賽舞台。

期待保羅燃燒著生涯後期的最後光輝，在總冠軍賽舞台持續帶給球迷不可思議的驚嘆，率領著年輕的太陽在總冠軍賽的殿堂榮耀著鳳凰城，也為自己的生涯寫下傳奇性的歷史新高度。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄