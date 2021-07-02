快艇想爭冠要考慮重組 第一步應先放棄雷納德

快艇今年季後賽「神奇旅程」在太陽腳下寫下句點，快艇經過兩輪系列賽0：2落後開局，最終幸運完成逆轉晉級西區決賽，過程中還傷了第一球星前鋒雷納德。西區決賽快艇面對太陽，沒有雷納德，又傷了先發中鋒祖巴茲，快艇二號球星喬治獨立帶隊，團隊表現和求勝信念都在水準以上。可惜快艇打光最後一顆子彈，還是在系列賽2：4不敵太陽。

對太陽系列賽G6，快艇103：130被太陽摧毀，對太陽六戰場均28.5分、10.5籃板、5.5助攻的喬治賽後有感而發：「如果雷納德健康，我們可以淘汰太陽，贏得NBA總冠軍」。

喬治(左)認為如果雷納德沒有受傷，他們應該能打敗太陽。這個想法恐怕過於一廂情願，高估了雷納德目前的爭冠企圖心，也低估了太陽的團隊化學效應。 美聯社

喬治說的沒錯，如果雷納德能健康出賽，快艇確實有機會淘汰太陽。只是：這世界上恐怕沒有人懂雷納德。

雷納德是在季後賽第二輪對爵士，打完G4後傷停，缺席對爵士三戰和太陽六戰。雷納左膝十字韌帶拉傷究竟有多嚴重，快艇隊醫和雷納德個人醫師看法不一。這情況就像2017-18年球季馬刺，當時效力馬刺的雷納德整季只為馬刺出賽9場，由於雷納德經紀團隊想要提前續約談不攏，馬刺隊醫和雷納德個人醫師對傷病診斷不同，導致2018年夏天馬刺決定交易送走雷納德。

快艇今年季後賽最後九場雷納德全部缺席，他的傷病狀況，有沒有可能在西決系列賽復出，球隊、教練、隊友都沒人知道詳情和細節，雷納德也不跟球隊一起行動。即使在快艇主場，雷納德也是在包廂看球，不是坐在板凳跟隊友並肩作戰。

從馬刺、暴龍到快艇，雷納德(右)的健康狀況一直有很大的問號，只能說暴龍運氣好，而且在例行賽有計畫地讓他輪休，才能在季後賽完全發揮。 美聯社

馬刺對雷納德沒有怨言，快艇對雷納德也難有怨言，這種事難有真相，只能認栽。

十之八九專業人士和球迷應該都認為，快艇去年12月已經提前續約喬治五年1.96億美元，如果今夏再以四年1.76億美元頂薪合約留下雷納德，保持核心雙星，明年還是最熱門爭冠球隊之一。這是NBA正常操作和市場判讀，不難推估，雷納德是現役NBA五大球星之一，快艇不可能放棄。

但我看法不同，幾個原因：

1、喬治有鳥權(走完三年合約)，快艇可以給他五年頂薪合約，其他球隊只能給四年。雷納德有早鳥權(走完兩年合約)，快艇也可以給他四年頂薪合約。快艇並不需要急著跟喬治提前續約，更何況喬治上賽季季後賽表現軟腳，快艇卻主動雙手奉上頂級續約，背後事出有因，並非只是單純害怕兩大球星今夏雙雙走人。

快艇決定先留下喬治，我的第一直覺是雷納德經紀團隊肯定早有動作和私下談判，但快艇不從也不爽，雷納德經紀團隊重演當年馬刺戲碼。

快艇可能已經做好不讓雷納德(右)予取予求的準備，球隊未來的重心隨時可放在喬治(左)身上。 美聯社

對雷納德來說，先取得快艇默契和保證，走完2021-22年最後一年3600萬美元合約，取得鳥權，再續一分五年逾2億美元頂薪合約，檯面上要的和檯面下要的，魚與熊掌兼得，這一直是雷納德經紀人舅舅一慣操作。即使沒有，雷納德經紀團隊也要利益最大化，不是單純只要四年1.76億美元頂薪續約。

雷納德是個無法預期和掌控王牌球星，快艇沒有雷納德，最後九場季後賽也打得有板有眼。

2、快艇老闆鮑默有的是錢，他並不怕砸錢留下雷納德這種NBA數一數二的王牌球星。快艇沒有動手先留雷納德，反而先續約上季表現軟腳的喬治，極不合理，去年12月我就覺得並不單純。第一王牌不留，先留第二王牌，那已經跟鳥權、早鳥權無關。

3、對快艇來說，最好最安全操作是「先簽後換」，續約雷納德再交易，換兩個先發球員+選秀權+年輕新秀，以喬治為核心建隊，為他搭上兩個一線幫手，不要再被雷納德經紀團隊箝制。

4、拿著底薪打先發的後衛傑克森、前鋒貝頓應該很難留下，傑克森應該能拿到一分年薪千萬，至少中產合約，貝頓就不一定，如果幸運+交情好，貝頓會有機會拿低薪留快艇再拚一年。

控衛傑克森(右)下季薪資應該能暴衝好幾倍，快艇恐怕是留不住他。 美聯社

雷納德很美，他仍是聯盟五大球星，雷納德+喬治王牌組合更美，擁有無限可能和想像空間。但快艇不能再輸在雷納德永遠很難釐清的傷病和個人負荷管理，快艇必須勇敢割捨，才能重建更完備、更健康的爭冠陣容。