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NBA／從助教到西冠教頭 林書豪讚威廉斯：這旅程太不可思議

聯合新聞網 / 綜合報導
太陽主帥威廉斯（Monty Williams）捧起西區冠軍獎盃。 路透社
太陽主帥威廉斯（Monty Williams）捧起西區冠軍獎盃。 路透社

今日太陽在西區冠軍賽擊敗快艇，以4勝2敗、隊史睽違28年再度挺進總冠軍賽，威廉斯（Monty Williams）也正式成為冠軍賽教頭，引昔日球星林書豪讚嘆「不可思議！」

林書豪在文中寫道：「看看威廉斯一路以來的經歷，實在太難不愛上他，太動人了！」回顧生涯，威廉斯曾於費城七六人擔任助理教練，從19-20賽季掌符太陽後，伴隨著保羅（Chris Paul）的加入，今年不但斬衛冕軍湖人於馬下，更突破擁有年度MVP約克奇（Nikola Jokic）的金塊與快艇，一再證明自己的執教能力。

闖入冠軍賽後，除了教練威廉斯，最雀躍的非保羅莫屬，常年被稱為「天下第一控」的他有機會把握此刻，撕除無冕標籤，就待東區冠軍誰能出線。

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