NBA／從助教到西冠教頭 林書豪讚威廉斯：這旅程太不可思議

今日太陽在西區冠軍賽擊敗快艇,以4勝2敗、隊史睽違28年再度挺進總冠軍賽,威廉斯(Monty Williams)也正式成為冠軍賽教頭,引昔日球星林書豪讚嘆「不可思議!」

林書豪在文中寫道:「看看威廉斯一路以來的經歷,實在太難不愛上他,太動人了!」回顧生涯,威廉斯曾於費城七六人擔任助理教練,從19-20賽季掌符太陽後,伴隨著保羅(Chris Paul)的加入,今年不但斬衛冕軍湖人於馬下,更突破擁有年度MVP約克奇(Nikola Jokic)的金塊與快艇,一再證明自己的執教能力。

Monty Williams and his journey is impossible to not love and root for. Sooo heartwarming. Faith, perseverance and hope 🙏🏼