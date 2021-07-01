東區冠軍戰兩隊主將輪流倒 對戰優勢轉向老鷹？

東區決賽第四戰出現重大逆轉，公鹿不只沒有把握老鷹主將楊恩（Trae Young）傷缺的機會，在客場奪下聽牌優勢，更在第三節開打不久就意外折損「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。老鷹少了楊恩，反而讓對手的防守少了重點，眾將多點開花的進攻，讓公鹿疲於奔命。公鹿在上半場打不出進攻優勢，下半場沒有了絕對核心之後更是陣腳大亂，最終就以低得分吞敗。系列賽雙方回到平手之後，公鹿戰力蒙上巨大陰影，老鷹趁虛搶進決賽的可能性大增。

第四戰的比賽結果，並不是說沒有楊恩的老鷹會更強。做為陣中第一主力，楊恩的表現直接牽動了球隊的戰績表現。只是這一戰楊恩沒上場，確實解放了老鷹的贏球能量。其中的關鍵，就在於球權的釋放。

原本被楊恩獨佔的控球時間，現在被重新分配給場上球員，也讓眾人有更多進攻機會。老鷹此戰共有六人的得分超過雙位數，等於是原本集中在楊恩一人身上的單管火力，成了多點連發的進攻火網，一時之間打得公鹿難以招架。

在楊恩不能上場的情況下，老鷹多位球員打得更為積極，反而在第四戰一開始就給公鹿帶來巨大的壓力。 美聯社

而頂替楊恩控球的威廉斯（Lou Williams），本身就是個大賽型的替補球員。威廉斯的個人能力足以打上先發，但因為他能迅速融入場上節奏，不只能接手比賽，並屢屢以奇兵之姿創造新局勢，所以在第六人的位置打出生涯名聲。這場比賽威廉斯拿下兩隊最高的21分，不只個人火力有發揮，更串連了其他射手打開空間。公鹿在上半場對於威廉斯的針對性防守不夠，也沒有及時截斷他的傳導，全場8次助攻讓老鷹攻勢打得風生水起。

換句話說，老鷹能意外奪勝除了自己解放了既有的贏球能量，也還是因為公鹿自己的對戰策略失準，賽前準備在臨場的執行度不足所導致的結果。字母哥傷退的意外只是雪上加霜而已，並讓他們失去了逆勢反撲的能力。

原本公鹿在下半場確實做出了策略修正，並重新展現戰術的執行力，開始回到自己的攻守重點，兩端同時往禁區加壓來帶出自己習慣的比賽節奏。上半場只拿到6分的字母哥也逐漸回溫，第三節短短4分鐘就拿了8分，比分差也從16分縮到個位數。如果照著字母哥這麼打下去，公鹿很有可能完成逆轉。

然而在字母哥傷退之後，圍繞著他運作的公鹿系統頓時失去戰術核心，完全措手不及。意外受傷原本就是比賽的一部份，但就像塔克（P.J. Tucker）賽後所說，公鹿沒有人在該挺身而出的時候跳出來，最終也無法扭轉落後的局面。

字母哥(左)意外受傷退場，公鹿隊的反應是措手不及，讓他們本來就落後的情況更是雪上加霜。 美聯社

今年季後賽各隊主力球星紛紛傷退，比拚激烈的球場成了傷兵的野戰場，至今14個系列賽之中，就有9次發生主力球星在比賽中受傷退場的情況，湖人及籃網等強隊更是因此被淘汰，目前只有太陽和快艇兩隊撐過傷兵衝擊而晉級。

公鹿對老鷹的系列賽，也是繼先前太陽對湖人之後，再度出現雙方主將都受傷退場的情況，然而那時保羅（Chris Paul）受傷之後，下一場依舊繼續出賽，前兩輪更是全勤，若是字母哥接下來真的因為膝傷被迫缺陣，將是今年季後賽首次雙方第一得分主力都曾因傷出缺整場比賽的紀錄。

這一季，字母哥缺賽11場例行賽，其中連六場停戰的原因就是因為左膝。沒有想到，他在季後賽退場的原因就是傷到左膝。如果字母哥接下來真的無法再出賽，一切就像去年季後賽對熱火的噩夢重演，公鹿再度失去這位兩屆MVP，也可能就此輸掉東區冠軍。

當陣中主力在前一場比賽受傷，總教練的變陣和球員的執行力就成為下一場的勝負關鍵。老鷹的麥克米蘭（Nate McMillan）和威廉斯在第四戰做出了最好的示範，再來就看公鹿的巴登霍澤（Mike Budenhoizer）在第五戰如何回應，以及米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）能否跳出來頂上當家的位置。

老鷹在危急存亡之秋有威廉斯(左)跳出來扭轉乾坤，公鹿也會有這樣的球員嗎？ 美聯社

公鹿此戰沒有搶先抓住對手痛腳，一舉擊斃老鷹確實很可惜。老鷹在幸運扳回一城之後，不只免於落入一比三的絕境，也將系列賽扳平，更在全員發揮之後打出更高的團隊自信。接下來三戰兩勝的情況下，雙方若是主將同時出缺，公鹿只能寄望陣中其他的明星球員能打出表現，靠著更深的球星單打能力和自己的主場優勢，來爭取多一點的贏球機會，不然的話，公鹿將很難擋住老鷹前進總冠軍賽。