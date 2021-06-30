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NBA／卡佩拉超扯翻身跳投 讓觀眾席的穆湯波驚呆了
東區冠軍賽第4戰由老鷹在主場拿下勝利，其中第四節卡佩拉（Clint Capela）在一次進攻時間在即翻身跳投出手命中，讓觀眾席以及座位上名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo）驚呆了。
身為傳統中鋒的卡佩拉向來以「餅皇」著稱，沒有太多投射能力的他向來不會有太多禁區外出手機會，今天第四節他受到公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）與哈勒戴（Jrue Holiday）包夾，進攻時間快結束的情況下他一個翻身，在籃框後方後仰出手，沒想到這球不偏不倚地空心入網，讓坐在觀眾席上的穆湯波雙手抱頭，彷彿看到上帝般地不敢置信。
這一記幸運球就像是老鷹此戰的縮影，即使少了少主楊恩（Trae Young）老鷹也沒有因此墜地，全員反而多點開花，團隊命中率高達五成，最終以110比88大勝公鹿，其中卡佩拉也有7投6中、15分7籃板的表現。
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