詹姆斯、柯瑞退位 NBA新王者即將登基

詹姆斯和柯瑞過去10年聯手統治NBA，詹姆斯10年九度帶領球隊打進總冠軍賽，贏得四座總冠軍，柯瑞連續五年帶領勇士打進總冠軍賽，贏得三座總冠軍。

未來NBA恐怕很難再出現像湖人前鋒詹姆斯、勇士後衛柯瑞這樣超級統治者。聯盟生態在改變，薪資結構形成超高圍牆，球隊文化和球賽打法也在改變，奪冠已經不再是球星抱團、超越薪資空間、豪華稅、三巨頭或雙巨頭這麼簡單的事。

現代NBA想要奪冠，統治者除了至少要有兩名一線隊友搭檔，還得具備出色防守和團隊合作，每場還需要2-3名角色球員挺身而出，才能過關斬將化險為夷。

詹姆斯(右)與柯瑞(左)無法抵擋NBA改朝換代的滔天巨浪，只能一起走下王者的舞台。 美聯社

東區冠軍最熱門公鹿除了安戴托昆波、米道頓、哈勒戴三大核心球星，中鋒洛培茲、板凳後衛康納頓、射手富比士都要輪流打出驚奇，在攻防兩端做出貢獻。公鹿3D後衛迪文森佐季後賽傷停，影響很大。

西區冠軍最熱門太陽除了保羅、布克、艾頓三核心，布里吉斯、布勞德、佩恩、強森、薩里奇每場比賽都有2-3人扮演奇兵，穩定輸出三分外線和防守。

以往只靠三巨頭或雙核心，外加一個超級最佳第六人爭冠模式已經禁不起考驗。當詹姆斯和他的湖人季後賽第一輪被太陽淘汰，柯瑞和勇士連季後賽都沒能打進來，籃網三巨頭和例行賽戰績最好爵士和第二好76人都已經淘汰出局，今年NBA確定會有新的王者出現。

東區決賽公鹿、老鷹，西區決賽太陽、快艇，這四支球隊最終將產生NBA新王者，安戴托昆波、保羅、楊恩、喬治四個代表性球星，有一人將帶領球隊封王登基，開啟NBA新世代。

老鷹後衛楊恩(右)已讓人看到他的驚人天賦，但在經驗上跟安戴托昆波(左)相比還是太嫩，他的時代還沒有那麼快來臨。 美聯社

「字母哥」安戴托昆波極可能是NBA最新王者

公鹿陣容並沒有那麼完整，他們還是缺少一支瘋狂外線，也沒有一個更高效側翼(小前鋒)，這使得187公分射手富比士得常常上去試試手氣和防守對位，毫無得分能力和進攻技巧36歲苦工前鋒塔克每場都要打上30分鐘。

公鹿靠著安戴托昆波季後賽場均29分、13籃板、5助攻，投籃命中率高達5成5，攻防兩端都展現統治力，前鋒米道頓打出生涯最出色一季，安戴托昆波就是蝙蝠俠，米道頓打得像羅賓，隨時提供贏球最需要元素，公鹿淘汰奪冠最熱門籃網，當下公鹿信心滿檔，球星組合、戰力和陣容深度都具備總冠軍要件。

我完全不認同美國球評柏金斯(Kendrick Perkins)的說法和評論，他認為今年季後賽公鹿的蝙蝠俠是米道頓，安戴托昆波角色和作用反而像羅賓。

公鹿後衛米道頓(左)在今年季後賽雖然屢有佳作，但充其量他還是安戴托昆波(右)的副手，公鹿完全是以字母哥為核心的球隊。 美聯社

米道頓今年季後賽場均23分、8助攻，投籃命中率4成3，三分命中率3成5，公鹿vs.老鷹七戰四勝系列賽G3，米道頓用一場38分、11籃板、7助攻超人表演拯救公鹿，其中三分球12投6中，第四節砍20分，幫助公鹿系列賽取得2：1領先優勢。

我理解這樣的評論和評價，但這是失之偏頗，一如2015年NBA總冠軍賽MVP(FMVP)，最終當選的不是勇士頭號球星和球隊基石柯瑞，而是G4先發改變系列賽走向和對戰情勢的前鋒伊古達拉。

柯瑞就是勇士蝙蝠俠，勇士的羅賓有很多人輪流扮演，賽季大多是射手湯普森，偶而是小前鋒巴恩斯，當年前鋒格林也偶有驚人之舉，總冠軍系列賽柯瑞的羅賓就是伊古達拉。

兩屆聯盟MVP安戴托昆波，球路缺陷非常明顯，他不會投籃，沒有三分能力，罰球更爛(對籃網七戰罰球命中率只有4成2)，對老鷹三戰罰球命中率上升到6成5(生涯平均7成1)。除此之外，攻防兩端安戴托昆波都很有侵略性和對位優勢。經過前兩年季後賽失敗教訓，他更懂得積極展現自己身材、運動能力優勢，適度隱藏自己球路、打法缺陷，同時更聰明解讀比賽，幫助隊友和團隊取得成功，贏下更多關鍵比賽。

字母公(右)雖然罰球是嚴重罩門，三分球也不太準，但是他靈活的得分與強硬的防守能力足以彌補這兩項缺點。 美聯社

詹姆斯、柯瑞王者退位，NBA新王者可能就是安戴托昆波和他的公鹿，只是他的能力不會像詹姆斯、柯瑞那般具有統治力，創造一個屬於自己的世代。