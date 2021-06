2021年季後賽所向披靡 布克邁向傳奇之路

NBA 2020-21季後賽如火如荼地進行,假設回到2015年選秀會,唐斯(Karl-Anthony Towns)、羅素(D'Angelo Russell)、波辛思基(Kristaps Porziņģis)、布克(Devin Booker)在你預知這幾位全明星之後,手握狀元簽的你選哪一個?我想,多數人會挑布克,即使不是也絕不可能落到首輪第13順位,他正成長為當代籃球巨星,未來成就可望超車同梯。

2015 年選秀會,眾人聚焦在肯塔基大學野貓隊,該校有三人參加選秀,唐斯理所當然被視為狀元。最終,一如預料成頭號新秀加盟明尼蘇達灰狼隊,萊爾斯(Trey Lyles)以首輪第12順位獲選,布克則是第13順位前進亞利桑納州。沒人預料,昔日於野貓隊打替補的布克,不但入選兩屆全明星、成聯盟最年輕單場砍70分的球員,還在2020-21年季後賽淘汰詹姆斯(LeBron James)的湖人隊,面對紫金大軍平均拿近30分,第二戰更獨砍47分,領軍太陽隊進西區冠軍賽,無疑證明自己不僅是全明星,還是NBA頂尖的超級巨星之一。

布克(藍色西裝)在密蘇里高中的校隊展現才華,進入肯塔基大學後以板凳第六人出發締造紀錄,2015年首輪第13順位被鳳凰城太陽隊選中入列。 歐新社資料照片

出現這結果,正是NBA選秀有趣的地方,你無法預料挑來的新秀天賦多高,現成的即戰力不代表滿足球隊未來所需,選的是「現在」還是「未來」考驗球團智慧。當初延攬布克的太陽隊,曾被批評硬選進6呎5吋的後衛,把原來就滿員的後場搞得擁擠不堪,如今證明策略正確,因為他才是太陽隊中流砥柱。

布克全名是Devin Armani Booker,在密西根州的第二大城Grand Rapids出生,父親老布克(Melvin Booker)在NBA屬邊緣人不算出名,輾轉各隊至2008年退休。母親古提瑞茲(Veronica Gutierrez)是墨西哥的移民,布克認真投入籃球運動是從搬到父親當助教的密蘇里州Moss Point高中打球起,開始展現才華。2012年摘南密蘇里州年度球員獎,2013年拿下全密蘇里州年度球員獎,2014年入選全美傑出陣容,獲獎學金進肯塔基大學就讀,與以唐斯、考利史坦(Willie Cauley-Stein)、尤利斯(Tyler Ulis)為首的野貓隊闖入NCAA四強,創下整季例行賽全勝輝煌紀錄。

布克雖是大學板凳第六人,籃球天賦卻吸引NBA球星關注,當時效力奧克拉荷馬雷霆隊的杜蘭特(Kevin Durant)在Bill Smmons的Podcast節目公開呼籲球團關注布克。2020年全明星賽,因傷辭退的里拉德(Damian Lillard)點名他的席次應由布克遞補。

歷經2020-21年季後賽洗禮,布克可望以截然不同的形象立足NBA,今後人們將以頂級球星來看待這位年輕的後衛。 美聯社

今年例行賽,詹姆斯亦透過個人推特(Twitter)表示布克是「聯盟最沒被重視的球員(The most disrespected player in our league)」,為這位小老弟抱不平。已過世的傳奇人物布萊恩,在2016年於鳳凰城與布克私下會面,並贈送一雙寫有「成為傳奇」( Be legendary)的簽名鞋,小老弟特別把這句話刺在手臂上激勵自己。

邁向巨星之林,關鍵在布克會主動扛起勝負、勇於挑戰對手。西區冠軍賽首戰對洛杉磯快艇隊一人砍40分,ESPN體育頻道球評史密斯(Stephen A. Smith)評論:「布克將是下一個布萊恩(Devin Booker is the next Kobe Bryant)。」除了過去四季平均25分,與湖人隊纏鬥的系列賽,他個人繳出平均29.7分、6.2個籃板和5次助攻佳績,平均命中率48.8%、三分線外命中率42.9%,可說是靠一己之力打爆湖人隊,顯示關鍵大賽的心智出色。

洛杉磯湖人隊尋求衛冕失敗,除了傷兵滿營之外,遭遇進攻實力破錶的布克(左)亦是原因之一,他的高效率得分表現,徹底擊垮湖人隊防線。 歐新社資料照片

值得注意的是,布克今年才24歲而已,過去六個球季持續成長,包括2017年3月24日一戰成名,加入張伯倫(Wilt Chamberlain)、羅賓森(David Robinson)、湯普森(David Thompson)、貝勒(Elgin Baylor)和布萊恩(Kobe Bryant)成為單戰拿70分的球員,我們還看不到他的極限在何處。毋庸置疑,今後太陽隊將和布克綁在一起,能否成就另一個王朝,就看這位美墨混血兒能達何種高度。