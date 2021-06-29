2021年季後賽所向披靡 布克邁向傳奇之路

NBA 2020-21季後賽如火如荼地進行，假設回到2015年選秀會，唐斯（Karl-Anthony Towns）、羅素（D'Angelo Russell）、波辛思基（Kristaps Porziņģis）、布克（Devin Booker）在你預知這幾位全明星之後，手握狀元簽的你選哪一個？我想，多數人會挑布克，即使不是也絕不可能落到首輪第13順位，他正成長為當代籃球巨星，未來成就可望超車同梯。

2015 年選秀會，眾人聚焦在肯塔基大學野貓隊，該校有三人參加選秀，唐斯理所當然被視為狀元。最終，一如預料成頭號新秀加盟明尼蘇達灰狼隊，萊爾斯（Trey Lyles）以首輪第12順位獲選，布克則是第13順位前進亞利桑納州。沒人預料，昔日於野貓隊打替補的布克，不但入選兩屆全明星、成聯盟最年輕單場砍70分的球員，還在2020-21年季後賽淘汰詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，面對紫金大軍平均拿近30分，第二戰更獨砍47分，領軍太陽隊進西區冠軍賽，無疑證明自己不僅是全明星，還是NBA頂尖的超級巨星之一。

布克(藍色西裝)在密蘇里高中的校隊展現才華，進入肯塔基大學後以板凳第六人出發締造紀錄，2015年首輪第13順位被鳳凰城太陽隊選中入列。 歐新社資料照片

出現這結果，正是NBA選秀有趣的地方，你無法預料挑來的新秀天賦多高，現成的即戰力不代表滿足球隊未來所需，選的是「現在」還是「未來」考驗球團智慧。當初延攬布克的太陽隊，曾被批評硬選進6呎5吋的後衛，把原來就滿員的後場搞得擁擠不堪，如今證明策略正確，因為他才是太陽隊中流砥柱。

布克全名是Devin Armani Booker，在密西根州的第二大城Grand Rapids出生，父親老布克（Melvin Booker）在NBA屬邊緣人不算出名，輾轉各隊至2008年退休。母親古提瑞茲（Veronica Gutierrez）是墨西哥的移民，布克認真投入籃球運動是從搬到父親當助教的密蘇里州Moss Point高中打球起，開始展現才華。2012年摘南密蘇里州年度球員獎，2013年拿下全密蘇里州年度球員獎，2014年入選全美傑出陣容，獲獎學金進肯塔基大學就讀，與以唐斯、考利史坦（Willie Cauley-Stein）、尤利斯（Tyler Ulis）為首的野貓隊闖入NCAA四強，創下整季例行賽全勝輝煌紀錄。

布克雖是大學板凳第六人，籃球天賦卻吸引NBA球星關注，當時效力奧克拉荷馬雷霆隊的杜蘭特（Kevin Durant）在Bill Smmons的Podcast節目公開呼籲球團關注布克。2020年全明星賽，因傷辭退的里拉德（Damian Lillard）點名他的席次應由布克遞補。

歷經2020-21年季後賽洗禮，布克可望以截然不同的形象立足NBA，今後人們將以頂級球星來看待這位年輕的後衛。 美聯社

今年例行賽，詹姆斯亦透過個人推特（Twitter）表示布克是「聯盟最沒被重視的球員（The most disrespected player in our league）」，為這位小老弟抱不平。已過世的傳奇人物布萊恩，在2016年於鳳凰城與布克私下會面，並贈送一雙寫有「成為傳奇」（ Be legendary）的簽名鞋，小老弟特別把這句話刺在手臂上激勵自己。

邁向巨星之林，關鍵在布克會主動扛起勝負、勇於挑戰對手。西區冠軍賽首戰對洛杉磯快艇隊一人砍40分，ESPN體育頻道球評史密斯（Stephen A. Smith）評論：「布克將是下一個布萊恩（Devin Booker is the next Kobe Bryant）。」除了過去四季平均25分，與湖人隊纏鬥的系列賽，他個人繳出平均29.7分、6.2個籃板和5次助攻佳績，平均命中率48.8％、三分線外命中率42.9％，可說是靠一己之力打爆湖人隊，顯示關鍵大賽的心智出色。

洛杉磯湖人隊尋求衛冕失敗，除了傷兵滿營之外，遭遇進攻實力破錶的布克(左)亦是原因之一，他的高效率得分表現，徹底擊垮湖人隊防線。 歐新社資料照片

值得注意的是，布克今年才24歲而已，過去六個球季持續成長，包括2017年3月24日一戰成名，加入張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅賓森（David Robinson）、湯普森（David Thompson）、貝勒（Elgin Baylor）和布萊恩（Kobe Bryant）成為單戰拿70分的球員，我們還看不到他的極限在何處。毋庸置疑，今後太陽隊將和布克綁在一起，能否成就另一個王朝，就看這位美墨混血兒能達何種高度。