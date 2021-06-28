NBA／楊恩衰踩裁判腳扭傷右踝 將MRI檢查確定能否續上場

美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天輸球，當家球星楊恩又因踩到裁判的腳扭傷右踝，明天將接受核磁共振（MRI）檢查，東區冠軍賽第4戰能否上場仍有變數。

老鷹今晚在東區冠軍賽第3戰主場迎戰密爾瓦基公鹿，最後以102比113吞敗，在7戰4勝制系列賽以1勝2敗落後。現在他們還得祈禱楊恩（Trae Young）29日第4戰能夠上場。

今天第3節尾聲，楊恩在3分線附近傳球時後退一步，結果不小心靠裁判太近踩到他的腳。楊恩跌坐在地好一會兒，才一跛跛回到休息室。

他在該節倒數29.3秒退場前，已經攻下32分。

楊恩雖在第4節剩下8分44秒時再度上場，卻無法恢復火力，終場前只再貢獻1顆3分彈。

楊恩賽後告訴記者：「重新上場後，我覺得有點痠痛，讓我很生氣。我想跑更快但做不到，一跑快就會痛。」

他說：「真的很痛、很洩氣。我有接受一些治療，明天早上還會去做更多治療。我現在能做的就是治療。」