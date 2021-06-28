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NBA／湖人助教曝厄文難搞真相 只有布萊恩能教化他

聯合新聞網 / 綜合報導
布萊恩(中)與厄文(右)。 美聯社
布萊恩(中)與厄文(右)。 美聯社

厄文（Kyrie Irving）本季例行賽屢次因「個人因素」缺席，又常在個人社群媒體張貼意義不明的言論，最終他所屬的籃網也沒有走遠，曾一同共事的湖人助教漢迪（Phil Handy）爆料，其實厄文難搞的性格從騎士時期就有了，只是當是還有已故球星布萊恩（Kobe Bryant）還鎮得住他。

漢迪在採訪中透露，自己曾在2013年來到騎士所屬的克里夫蘭，順便了解了一下他們的當家球星厄文，他表示對方是個相當狡猾的球員，在留下聯絡方式時，還給了一支完全沒在使用的電話號碼，而他這麼做是因為不滿當時騎士解雇了總教練史考特（Byron Scott）。

而騎士請來的幾位新教練，也讓厄文心懷排斥，甚至在第一次訓練時直接失蹤，這讓漢迪不得不聯絡湖人時期的合作對象布萊恩：「Kobe，我需要你教教這孩子，如果你不介意，希望你給他一點動力。」

漢迪表示，整個聯盟能左右厄文思想的只有布萊恩，他親自飛往厄文所在的邁阿密，並要他致電布萊恩，「Kobe親自告訴他要做什麼訓練，以及這些訓練可以帶給他什麼。」

而厄文就像拿到偶像簽名的小粉絲一樣，訓練的態度有180度大轉變，似乎只有布萊恩能說服他，他也更加重視重量訓練，確保自己有足夠的身體素質避免受傷。

社群媒體 失蹤 邁阿密

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