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NBA／老婆拿過2枚奧運金牌 哈勒戴期待加入奪牌俱樂部

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
哈公鹿隊勒戴。 法新社
哈公鹿隊勒戴。 法新社

東區決賽第3戰明天登場，公鹿隊尋求隊史50年來第一座總冠軍，主將米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）都強調，專注力先放在目前的季後賽，結束後再想奧運行程。

美國「夢幻隊」出征東奧的成員包括塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）、籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）、公牛隊拉文（Zach LaVine）、騎士隊勒夫（Kevin Love）、拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）、活塞隊葛蘭特（Jerami Grant）、巫師隊比爾（Bradley Beal）、勇士隊格林（Draymond Green）、太陽隊布克（Devin Booker）及公鹿雙星，其中前9位已經結束季後賽的球員，7月6日將在拉斯維加斯展開集訓，布克、米道頓和哈勒戴則是季後賽結束報到。

奧運7月23日開幕，美國隊計畫21日抵達東京，準備25日第一場賽程，不過NBA總冠軍賽若是打到第7戰，預計是7月22日舉行。

季後賽行程和東奧接得緊，哈勒戴強調，目前重心仍放在公鹿季後賽旅程，「我們總是專注當下，現在發生的事情，這是我的主要目標，接下來也是如此。」

特別的是，哈勒戴過往已經有過參與奧運且是奪牌的經驗，不過都是以球迷身分；他的太太羅倫（Lauren Holiday）握有2008年北京奧運和2012年倫敦奧運的女足金牌，今年哈勒戴有機會成為「金牌家族」成員。

「實際去參與，我想這會是很酷的經驗。」哈勒戴說。

米道頓承認，季後賽進行期間去思考是否參加奧運「有些挑戰」，不過仍很快決定代表國家效力。

公鹿 布克

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