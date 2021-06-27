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NBA／保羅7秒內6罰5中 太陽險勝快艇西區決賽聽牌

中央社 / 洛杉磯26日綜合外電報導
快艇隊喬治(中)表情無奈。 美聯社
快艇隊喬治(中)表情無奈。 美聯社

美國職籃NBA西區決賽第4戰，太陽在布克帶領下一路領先，快艇下半場雖強勢反擊，但太陽靠保羅終場前7秒內6罰5中的穩定表現，率隊以84比80力克快艇，取得3比1聽牌優勢。

比賽開打後，鳳凰城太陽利用開局14比2的猛攻，很快取得兩位數領先，洛杉磯快艇雖曾靠一波7比2攻勢將落後縮小到5分，但太陽連下4分收尾，在艾頓（DeAndre Ayton）和布克（Devin Booker）聯手攻下20分的情況下，太陽首節以29比20領先快艇。

次節快艇打出4比0開局，一度將落後縮小到5分差距，但太陽立即以15比4攻勢還以顏色，再把領先拉開到16分，上半場在艾頓、布克分別攻下15分、11分的情況下，太陽以50比36保持持兩位數領先。

下半場的比賽，快艇在第3節靠傑克森（ReggieJackson）、祖巴奇（Ivica Zubac）合拿16分，打出30比19的猛烈攻勢，還曾在曼恩（Terance Mann）切入上籃得手後，一度將落後縮小到1分差距，但太陽在布克6罰4中連下4分的情況下稍微穩住腳步，前3節打完以69比66持續保持領先。

末節兩隊加強防守力道，雙方命中率下滑，戰況也陷入膠著，比賽讀秒階段，兩隊都採取故意犯規戰術，太陽靠保羅（Chris Paul）比賽結束前7秒內的6罰5中穩住領先，快艇則是兩度在第2罰時故意不進，以爭取球權的戰術失敗，最終讓太陽以4分驚險勝出。

太陽、快艇這場比賽的投籃命中率都不理想，三分球命中率更是糟糕，太陽三分球命中率僅2成，快艇更是低到只有1成61，這樣的表現，左右了戰情的走向。

太陽的布克今天吞下6次犯規必須提前離場，但他轟下全場最高25分，艾頓貢獻19分外，還抓下驚人的22個籃板，有雙十成績，保羅攻下18分外，另送出7次助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）僅獲6分，但奮力抓下13個籃板。

喬治（Paul George）除奪下快艇最高23分，還有16籃板、6助攻進帳，傑克森貢獻了20分，祖巴奇有13分、14籃板的雙十成績，替補的曼恩獲得12分。

快艇 布克 保羅

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