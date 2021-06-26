NBA／年度防守第一隊非虛名 哈勒戴擋下楊恩獲稱讚

前一場比賽在主場遭到亞特蘭大老鷹隊楊恩（Trae Young）猛轟48分擊退後，密爾瓦基公鹿隊今天的第二戰決定從防守端做起，迫使楊恩全場僅拿下15分還發生高達9次失誤，賽後負責看防楊恩的公鹿後衛，也是年度防守第一隊成員哈勒戴（Jrue Holiday）就表示，關鍵就在於讓楊恩沒有太多罰球機會。

公鹿在今天的系列賽第二戰上半場就展開凶猛攻勢拿下77分，還在防守端迫使老鷹僅攻下45分，中場休息時雙方已經有高達32分的落差，而老鷹的進攻失常也與攻勢核心楊恩的表現有很大的關係。

楊恩今天在哈勒戴防守下全場出手16次僅命中6球，三分球更是8投僅1中，而前一場他在罰球線上出手12次拿下10分，今天卻僅有3次罰球機會拿下2分。

談到對於楊恩的防守策略，哈勒戴說：「上一場我們讓他隨意的就進到油漆區，很多得分都來自於輕鬆的上籃，但今天我們不想再讓他有相同的表現，我認為我們也讓他獲得很少的罰球機會，這對我們來說相當重要。」

公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）也誇讚哈勒戴的防守表現，「這傢伙站在最前線承擔了大部分的責任，給持球者很大的壓力，讓對手感受到我們的防守無所不在，與此同時他還能保護籃板，我們需要他打出更多這樣的表現。」

不過楊恩也強調，公鹿在防守上其實並沒有做太多的改變，而是自己在判斷場上情勢上出了一點狀況，「他們並沒有真的改變防守計畫，他們做了很多的輪轉，所以我們在外線是有更多空檔的，但我應該要更好的解讀比賽，我必須為今晚的比賽扛下責任。」