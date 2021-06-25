國家隊後場也擋不住 楊恩證明已躋身巨星之林

繼東區季後賽第二輪爆冷擊敗兵強馬壯的76人，亞特蘭大老鷹在東區冠軍賽第一場持續在密爾瓦基撒野，顯然這系列仍不能小看老鷹在今年季後賽整合出來的團隊戰力。相較之下整體身高、體型，平均年齡與大賽經驗佔有優勢的公鹿，卻在尋求東部冠軍的第一步就遭遇頑強的年輕老鷹強勢反擊，恐怕後面幾戰也會出乎意料之外地難打。

老鷹陣中少主楊恩(Trae Young)於季後賽已多次繳出30分10助攻以上的成績單，除了自己數據漂亮外，也有能力率隊取勝。生涯頭一回闖進東區冠軍賽的楊恩在第一場初生之犢不畏虎，繳出48分11助攻7籃板的超狂數據，他正逐漸打出夠格的領袖風範。

公鹿擁有答應加入美國奧運國家隊的後場搭檔：哈勒戴(Jrue Holiday)和米道頓(Khris Middleton)，兩人防守質量不在話下。其中哈勒戴是今年防守第一隊成員，生涯累計兩度防守第一隊，一次防守第二隊的防守功力是有口皆碑。球隊二當家的米道頓更有最均衡的3D球員之一的美譽，除了6呎7吋可鋒可衛的身高，擁有不錯的防守素質外，進攻端更可以持球組織與無球打法，在公鹿隊型中扮演相當關鍵的角色。

雙衛攻守亂了調 種下公鹿敗因

這兩位國家隊後衛在系列賽第一場攻守兩端都出現毛病，防守端哈勒戴限制不了楊恩奔放的滿場穿梭，進攻端米道頓又嚴重當機，大大削弱公鹿進攻效率。從楊恩的表現來看，面對聯盟頂尖且比自己高大的防守，在投籃空間的選擇上確實仍對他造成影響，讓他留下13投4中的三分球。 但楊恩驚人的在於他對於解讀球賽的吸收力，他在擋拆處理球的經驗值正快速上升。

公鹿後衛哈勒戴(左)和米道頓(中)雙雙入選美國奧運男籃代表隊，他們在前一輪能讓籃網頻頻陷入苦戰，但想不到東區冠軍賽首戰就被楊恩突破。 美聯社

公鹿面對老鷹的擋拆一選擇繞過掩護者的後側，往往就讓楊恩創造出一個小空檔投射，或採取不換防策略，去追防楊恩，卻落得被楊恩卡在身後，準備伺機製造身體接觸的投籃犯規。而當哈勒戴想早一步趨前，拉大防守圈對決楊恩，只要不碰到擋拆上來，哈勒戴的單防對楊恩仍有相當壓迫感。但只要柯林斯(John Collins)、卡佩拉(Clint Capela)掩護一過來，便製造一個時間差讓楊恩有突破的缺口，進而選擇是要自己拋投或者等防守者追防上來，再讓順勢下滑到油漆區的柯林斯或者卡佩拉有接應轟炸籃框的機會。

防守溝通出現問題 擔心外線卻漏了禁區

柯林斯、卡佩拉的籃板拚搶意識強烈，兩人合計拉下34個籃板佔了全隊的67%，搭配兩人不俗的機動性與運動能力，與楊恩相輔相成，讓楊恩主導的擋拆有更多空間做出變化性。這也說明了公鹿必須加強卡位防止老鷹衝搶，只要降低柯林斯、卡佩拉的制空權，便有機會掌握住球賽脈絡。

此外，公鹿在第一線的防守被突破之後，團隊防守溝通出現問題，為了顧忌外圍射手的埋伏，反倒給予協防的時機太慢。而高位掩護的四五號球員出來替楊恩擋人之際，也將安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)吸引到罰球圈附近，讓楊恩便於直搗禁區攻擊，買到犯規，位居側翼的米道頓、塔克(PJ Tucker)縮小範圍的補防太慢可能就造成球隊失分。

楊恩(左)切入的本領實在高明，誘出字母哥(右)後輕鬆上籃或是製造犯規，讓公鹿防不勝防。 美聯社

而針對攻守轉換的開放式進攻當中，公鹿並沒有人第一時間上去壓迫球，哈勒戴在前線的對球阻擋也不夠迅速確實，讓楊恩有許多空間判斷逕行推進或者全場長傳急攻，讓公鹿多次回防不及而失掉分數。

字母哥表現傑出 但難以彌補米道頓的失常

看看公鹿這邊的，當家招牌字母哥的發揮已是可圈可點，防守端奮力的卡位，封阻公鹿挑戰籃框的嘗試。進攻端則是繳出34分12籃板9助攻，25投14中，他企圖不斷朝籃框攻擊的決心是正確的，他在行進過程甚至能察覺到跟進的洛培茲(Brook Lopez)而交出漂亮的助攻小球。字母哥也能在擋拆下滑接球後攻擊得分，或者是在外圍拉開空間的單打突破或者製造犯規，但顯然他上場41分鐘盡了他全力仍無法幫助球隊贏球。

上一輪賽事中被籃網逼到絕境後，米道頓在最後第六、第七場打得更加主動積極，成為晉級致勝功臣。然而，東區冠軍賽第一場他的手感冰冷，整場大熄火，23投6中，三分球9投0中，成為球隊重大敗筆。

至於上一輪狀態沒那麼出色的哈勒戴，反倒跟米道頓有點黃金交叉。哈勒戴進攻端持球化被動為主動，頻頻切入籃下與命中三分球，攻下33分10助攻，外帶5記三分彈，但卻沒能成為最後關鍵三分球的執行者，主帥布丹霍澤(Mike Budenholzer)在設計最後一擊的三分球執行人選仍相信米道頓的臨場調度值得商榷。

哈勒戴(右)明明在此戰得分非常順暢，但公鹿總教練卻選擇手感冰冷的米道頓來執行最後一擊。 美聯社

若公鹿想趕緊在揭開序幕的東區冠軍賽扳回一城的話，這對搭檔的表現必須取得進一步的攻守均衡才行。

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