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今天慎防劇烈天氣 吳德榮：月底前中南部仍應注意防汛

奧運選將不再看名氣光環 更重全方位實戰能力

聯合新聞網 / 特約記者李亦伸
美國男籃在2016年里約奧運會中8戰全勝奪金，當年的陣容中只有杜蘭特(中)和格林(右)還會再參加這次東京奧運，換血幅度很大。 歐新社資料照片
美國男籃在2016年里約奧運會中8戰全勝奪金，當年的陣容中只有杜蘭特(中)和格林(右)還會再參加這次東京奧運，換血幅度很大。 歐新社資料照片

布魯克林籃網後衛哈登腿傷退出，死神杜蘭特確定參賽，2021年日本東京奧運NBA球員組成美國男籃國家隊12人名單正式確定。

前鋒：杜蘭特(籃網)、葛蘭特(活塞)、格林(勇士)、勒夫(騎士)、泰托姆(塞爾蒂克)、米德頓(公鹿)

中鋒：阿德巴約(熱火)

後衛：布克(太陽)、里拉德(拓荒者)、比爾(巫師)、拉文(公牛)、哈勒戴(公鹿)

總教練：波波維奇(馬刺)

美國東京奧運男籃這套陣容基本上已經宣告「衛冕成功」，除了缺少第一高度，禁區球員偏矮，其他組合、天賦、速度、對位、外線、持球幾乎沒有缺點。隊中最高球員是前鋒杜蘭特208公分，唯一像正牌中鋒的阿德巴約僅205公分，另外兩名內線球員格林198公分，勒夫203公分，都是迷你內線，在防守、護框和高度上比較吃虧。

美國男籃新陣容都是拚勁十足的球員，較為美中不足的部份是內線不夠高，中鋒阿德巴約(左)只有205公分，大前鋒格林只有198公分。 美聯社資料照片
美國男籃新陣容都是拚勁十足的球員，較為美中不足的部份是內線不夠高，中鋒阿德巴約(左)只有205公分，大前鋒格林只有198公分。 美聯社資料照片

2021美國男籃代表隊老大哥是33歲的杜蘭特，他參加過2012、2016年奧運，為美國隊摘下兩面奧運男籃金牌。勒夫打過2012年奧運，格林是2016年奧運美國男籃老班底，今年美國奧運男籃其他九名成員都是第一次參加奧運，杜蘭特有機會摘下生涯第三面奧運男籃金牌，追平「甜瓜」安東尼紀錄。

全新美國男籃主控會交給里拉德，泰托姆會經常被拉去打大前鋒，協助籃板和內線防守，葛蘭特、格林、哈勒戴、阿德巴約四人是防守組，可以無限換防，得分+外線射手布克、拉文、比爾、米德頓都能協助杜蘭特打出更完美團隊，在外圍和進攻火力支撐體系。

柯瑞雖然這次不在美國隊陣中，但雙B名將比爾和布克(右)都在今年展現瘋狂飆分能力，兩人中有一個正常都能隨時砍暈對手。 美聯社資料照片
柯瑞雖然這次不在美國隊陣中，但雙B名將比爾和布克(右)都在今年展現瘋狂飆分能力，兩人中有一個正常都能隨時砍暈對手。 美聯社資料照片

防守還是美國男籃衛冕最重要基石，只要打好防守，有效控制失分和比賽節奏，美國男籃就能展現速友和反擊、投籃能力，除了兩名控球里拉德、哈勒戴，美國男籃2-5號位球員身高都在195-208之間，這是現代籃球最主要潮流和趨勢，每個球員都能持球、擁有自主進攻能力、有一定外線投籃水平，同時能全面換防，這是打國際賽面對各種擋拆戰術和輪轉防守，一定要具備的身高、防守、對位基礎。

從波波維奇挑選的名單和位置、人選不難發現，美國男籃現在重視的選才和位置、打法，實戰更重於名氣，走出以往夢幻明星陣容窠臼。

美國男籃在上屆奧運小組賽中對法國之戰差點大意失荊州，前三節領先12分，第四節差點被法國追上，最後只以3分贏球。 歐新社資料照片
美國男籃在上屆奧運小組賽中對法國之戰差點大意失荊州，前三節領先12分，第四節差點被法國追上，最後只以3分贏球。 歐新社資料照片

奧運舞台上能夠跟美國男籃真正比高下的對手已經不多，法國、阿根廷、西班牙算第一級，除非老美自己搞砸，法、阿、西也要同時打出超水平和驚人三分火力，否則要撂倒今年美國男籃，難如登天。

奧運男籃跟籃球世界盃不同，奧運扣除地主國，只有11支參賽球隊，不像籃球世界盃有32支球隊，歐洲、南美所有可能挑戰老美的世界級球隊都能參加，也能一路過關斬將，累積戰力和團隊，在最後八強或四強跟老美決一死戰。

經過奧運會外賽、資格賽淘汰，最終晉級奧運男籃參賽國，能狙擊老美的對手少了大半，美國男籃好整以暇，全力出擊，備戰狀況和意外發生率大為降低。奧運金牌現在對NBA美國男籃來說，難度和挑戰已經不若以往，賽制和淘汰已經過濾掉大半有實力對手，老美打起來將相對輕鬆許多。

東京奧運 杜蘭特 勒夫 泰托姆 阿德巴約 布克 比爾 里拉德

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