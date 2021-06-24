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NBA／這次沒投丟了！快艇球星喬治女友再懷第三胎

聯合新聞網 / 綜合報導
快艇隊球星喬治，傳出女友懷了第三胎。 美聯社
快艇隊球星喬治，傳出女友懷了第三胎。 美聯社

西區決賽對太陽系列賽第二戰，錯失關鍵兩罰的快艇隊球星喬治（Paul George）傳出喜訊！女友拉吉克（Daniela Rajic）在社群媒體傳了兩人合照，可以看出女友明顯懷孕

拉吉克上傳兩人度假的照片，身穿水藍色禮服，腹部明顯隆起，似乎是懷有第三胎，不少好友及球迷們紛紛在留言處祝賀。

拉吉克也在標題打上「等待小woobie」，此前已經有兩位女兒的喬治，這將會是他的第三個孩子。

社群媒體 懷孕

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