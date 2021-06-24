三度陷入2連敗開局 快艇還是只能靠喬治救贖

快艇在西區決賽開局又吞下二連敗，今年季後賽連三度得要從逆境打起。相較於創下隊史季後賽九連勝紀錄的太陽，現在的快艇局勢和氣勢雙輸，回到主場的第三戰一定得贏，而這將不只是快艇主將喬治（Paul George）的試煉，更是他需要的救贖。

為什麼用「試煉和救贖」這麼重的字眼？因為第二戰最後決勝的三分鐘，就像是喬治生涯在季後賽的縮影：正當他拉高球迷的期待之際，結果竟是虎頭蛇尾，更在關鍵時刻失手，變成眾矢之的。所以，接下來他得要能熬過千夫所指的戰犯壓力，這就是他的試煉；若能打出反彈的表現，並且領軍拿下隊史及個人生涯第一張決賽門票，一切過程就會變成是他的救贖。

西決第二戰最後三分鐘，快艇能追上，是因為喬治一記三分球開啟了攻勢；差一點翻船，是因為喬治一記底線發球失誤；而最終沒能鎖定勝利，則是因為喬治兩罰失手。

這一切的戲劇性張力，都是喬治一手帶起。原本比賽的話題焦點都在第三節時鼻根負傷，「浴血」作戰的布克（Devin Booker）身上。因為這一幕，讓太陽球迷想起了過去的奈許（Steve Nash）。2007年太陽在第二輪對上馬刺，主控奈許在首戰第四節防守帕克（Tony Parker）時鼻根受傷，一度難以止血，滿臉是血的比賽畫面成為經典。

太陽後衛布克在第三節負傷上陣，激起了球隊的士氣，正因為有了他的奮戰精神，也才會有最後艾頓的0.9秒絕殺。 美聯社

14年之後，幾乎同樣的受傷位置，而布克在短暫止血治療之後，一樣回到場上打球，並率領球隊維持領先。結果，喬治卻跳出來搶走了焦點。在投進了個人全場第一記三分球之後，開始主導比賽。

最後的三分鐘，那時的太陽在取得6分領先之後，原本可以就此帶走比賽勝利。就是因為喬治，快艇才能超前。喬治在那一記三分命中之前七投盡墨，那時才拿下17分，完全不是失去第一主將雷納德（Kawhi Leonard）之後，快艇最需要的鬼神演出，也不是喬治在第一戰時展現出的34分超水準。那時沒有人想到，喬治會就此觸底反彈。

快艇後來不只靠喬治的罰球追到一分差，更在祖巴卡（Ivica Zubac）封鍋之後發動轉換快攻得分，一舉為快艇超前了比數。當對手主將布克以中距離反超之際，喬治就用同樣的方式，在幾乎相同的位置把領先再要了回來。這是兩隊巨星的正面對決，許多熟悉喬治的球迷都會覺得，這次他總算頂住了大場面，隻手把球隊撐了起來。

在那短短的一瞬間，讓人以為快艇在今年的季後賽，總算不用再從二連敗打起，他們一度距離這樣的改變如此之近。而喬治也重新打出了當家的氣場，徹底頂上雷納德傷缺後的領導位置。

結果，因為喬治最後關鍵的兩罰不中，給了太陽終結比賽的機會。喬治從英雄變成狗熊的戲劇化轉變，真的讓人無法想像喬治該怎麼去面對這樣的失敗。而且，這次責無旁貸的失手，已經是他生涯一再出現的挫敗劇本。

喬治(中)原本將是這場比賽的英雄，如果兩罰能中一，勝利幾乎就能到手，但命運捉弄人又再此時發生，喬治也只能徒呼負負。 美聯社

對上太陽，其實已經是喬治在季後賽出戰的第18個系列賽。而喬治早在出道不久，就曾率領溜馬連兩年打進東區決賽，即使他都拿下破20分的場均表現，但連兩年都被詹姆斯（LeBron James）等三王領軍的熱火打下。那時還是聯盟新星的他，原本被期待很快就能打進決賽，結果重傷之後復出的他，卻是連續四年在季後賽首輪就收工。無論是留在溜馬還是轉到雷霆，即使個人的場均得分最高提昇到28.6 分，喬治的存在都不再是球隊晉級的依憑。

喬治在雷霆打壞了身價，完全無法在季後賽複製他在例行賽的輸出。當打進季後賽成了常態，喬治在例行賽的表現就不再重要。即使到了快艇，去年好不容易突破了首輪，但喬治在季後賽軟手的狀況依舊沒有改善，不斷地被洛城媒體指著鼻子罵。

直到今年季後賽，喬治才開始找回水準，前兩個系列賽都能承擔勝負要角，尤其是對第一種子爵士的系列賽，不只以場均29分拿下逆轉勝利，也是個人生涯在季列賽的最高均分表現。

快艇在季後賽首輪對獨行俠時，後衛喬治又一如往昔地遭到批評，但在第二輪對爵士打出生涯季後賽最精彩的表現，硬是在隊友雷納德缺陣之後還把聯盟老大爵士淘汰出局。 美聯社

喬治在溜馬後期開始，就一直飽受質疑，在各隊流轉之後，更是被貼上撕不掉的標籤，即使回到家鄉打球，在地球迷仍舊沒有無條件地全心擁抱他。在雷霆時期走到生涯谷底，來到快艇得要自我重建。而這場比賽，原本可以是喬治的翻身之作，只要他最後那兩罰能夠中一，一切就會是不同的結果。

可惜劇本不是這麼走。而細看比賽過程，兩罰不中的喬治，先前已經躲過一次關鍵失誤所可能帶來的苦果。那時只剩一分半鐘，太陽重新拉大領先到五分之際，喬治卻在底線發球時造成一記隱形失誤。祖巴卡完全沒注意到喬治的傳球而造成出界，如果不是因為重播判決挑戰成功，讓快艇保住球權繼續進攻的話，太陽可能早就贏球了。

重播判決也在這場比賽扮演了三個重要的角色。第一，它讓比賽時間拖長，兩方球員的氣勢都一再被打斷，在破碎的比賽節奏之下，雙方都無法一鼓作氣贏下比賽；第二，它讓原本不會出現的判決出現，改變了比賽的天平，快艇就靠著連續挑戰成功的「助攻」，一度要取得勝利；第三，它給了總教練額外的暫停機會，即使暫停早已用完，但在裁判檢視判決之際，球隊仍有時間好好佈署最後一擊。

喬治差一點能夠上演個人的逆轉秀，部分得力於這一再的重播判決，但最終也敗在這一點。因為不斷地重播判決，之前的判決也都對快艇有利，尤其是先前對祖巴卡那記判決更是救了喬治。但最後0.9秒快艇提出了挑戰，才讓沒有暫停的太陽有機會設計戰術。若沒有這次暫停的機會，總教練威廉斯（Monty Williams）就沒有辦法佈署那記由艾頓（Deandre Ayton）完成的第一時間灌籃。

比賽的最後，重播判決又讓裁判給了快艇0.7秒的進攻時間，快艇有了同樣少於一秒的機會，只是發球的位置卻是在遠邊底線，早在喬治接球轉身能夠出手之前，時間就已經走完了。最後一切的焦點當然落在歡欣奪勝的太陽身上，和14年前奈許對戰馬刺的結果不同，太陽這次拿下了勝利。但更讓人在意的情緒轉變，是在最後三分鐘內連拿9分的喬治，卻因為錯失兩罰而失去當英雄的機會。

接下來快艇回到主場，依舊是面對二連敗的逆境，仍然可能沒有雷納德的助拳，喬治的情緒負擔和心理壓力將是更形沉重。然而，在西區決賽的舞台，快艇想要贏球仍是得要靠喬治走過這樣的個人試煉，才能讓自己和球隊獲得救贖。