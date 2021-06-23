NBA／自己選隊友？勇士將讓柯瑞等主力參與選秀工作
各隊選秀順位在今天（22日）正式公佈，本季無緣季後賽的勇士手握第7及第14順位選秀籤，總管邁爾斯（Bob Myers）表示屆時將邀請柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）等人一同加入討論。
邁爾斯表示自己非常樂意與陣中主力們一同討論，「他們三個會與球團一起參與選秀，因為我顧慮他們的想法，過去我們曾用第7順位選了巴恩斯（ Harrison Barnes），光是新秀時期就貢獻良多。」
勇士手握第7和第14順位選秀籤，他們可以直接選擇2名新秀，又或者把其當作交易籌碼，追求其他外援，邁爾斯表示這都還在討論中，「如果能把這次選秀用來進補戰力缺口，也會是不錯的選擇。」
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