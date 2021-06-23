NBA／人氣更甚「勇湖」！東區搶七大戰收視率開紅盤

本季附加賽，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）領軍對決詹姆斯（LeBron James）的湖人戲碼創下當時收視率新高，沒想到日前東區兩場搶七大戰更開出紅盤，更甚「勇湖大戰」。

季後賽目前進行到分區冠軍賽，其中勇士、湖人、塞爾蒂克等人氣球隊早在先前接連落馬，聯盟一度擔心接下來的賽事觀看人數會直直落，沒想到東區的兩場搶七準決賽紛紛創下本季收視率新高，其中周一的七六人對老鷹，平均收視人數達620萬人，週日的籃網對戰公鹿甚至創下690萬紀錄，超越附加賽時「勇湖」的561.8萬。

另一讓收視率提升的原因，可能是本季季後賽戰力平均，剩下的四支球隊：快艇、太陽、公鹿及老鷹，除了公鹿戰力明顯較完整，其餘可說是各個有機會，人人沒把握，不像過去幾年「非勇即騎」的無聊對戰組合，無法預測及許多的變數，讓今年的總決賽更有看頭。