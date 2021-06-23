T1／4隊簽加盟意向書 違約將陪千萬

經過一個多月緊鑼密鼓的籌備與討論，職籃新聯盟T1參與籌備的4支球隊已在上周繳交加盟意向書，本周一的球團領隊會議中再拍板定案，除了繳交500萬加盟權利金，各球團也同意簽署「至少未來3年不得退出，否則將賠償1000萬台幣的連帶保證」，共同展現球隊在聯盟創立初期，努力踩穩走入職業化每一步的決心。

T1聯盟表示，自5月初宣布進入籌備階段以來，深刻體認創立不易，凝聚共識與想法是聯盟與球團最重要目標，5經過將近7周的討論與密集交流，各隊已於本周一會議中正式通過聯盟與4隊未來年的運營與財務規劃，由新北中信、台北台啤、台中太陽與高雄海神正式簽署加盟意向書。

聯盟提到，聯盟與各球團的官方社群帳號也預計在7月初陸續登場與球迷見面。

T1聯盟接下來幾周的重點將放在完成各項章程制度，包含賽務規則、薪資結構、洋將出場限制、可能的第三類外籍球員，包含華裔、外籍生與亞洲外籍球員等身分資格最適切的劃分；並以聯盟制度化、透明化為目標，期待以嶄新的面貌與球迷朋友正式見面。

對於籃協前日公布的選秀相關規範建議，T1聯盟內部積極商討後，各球團已達成共識，未來將與籃協進行溝通。這個夏天的台灣籃球熱絡程度是幾十年難得一見，如何拿出最精彩的比賽回饋給球迷，不讓榮景成為曇花，是大家共同努力的目標。