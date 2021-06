NBA／活塞奪冠功臣再立功 華勒斯為球隊抽中選秀狀元籤

2003-04球季為活塞奪下NBA總冠軍的功臣「班蛙」華勒斯今天再度立功,為球隊抽到選秀會的狀元籤,而選秀會的榜眼、探花籤,則分別由火箭、騎士獲得。

2021年美國職籃NBA選秀樂透抽籤今天舉行,14支未打進季後賽的球隊具參加資格,獲得狀元籤機率最高的是休士頓火箭、底特律活塞、奧蘭多魔術,3隊分別有14%的機率能抽到狀元籤。

抽中狀元籤機率第2高的是奧克拉荷馬雷霆、克里夫蘭騎士,他們有11.5%的機率可抽中狀元籤,機率第3高的是明尼蘇達灰狼,該隊有9%的機率得到狀元籤,機率最小的為金州勇士,他們有0.5%的機率拿下狀元籤。

火箭、活塞、魔術3隊都曾獲選秀狀元,最近的一次是魔術於2004年選上「魔獸」霍華德(Dwight Howard),而火箭曾於2002年選進「移動長城」姚明,活塞則早在1970年選上藍尼爾(Bob Lanier)。

這次選秀會樂透抽籤,火箭由「非洲天王」歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)代表,活塞派出「班蛙」華勒斯(Ben Wallace),魔術則由籃球營運總裁威爾特曼(Jeff Weltman)抽籤。

Ben Wallace brought Detroit the #1 overall pick in the 2021 NBA Draft 💪 pic.twitter.com/qRRQmC6Jqe