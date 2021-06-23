NBA／活塞奪冠功臣再立功 華勒斯為球隊抽中選秀狀元籤

2003-04球季為活塞奪下NBA總冠軍的功臣「班蛙」華勒斯今天再度立功，為球隊抽到選秀會的狀元籤，而選秀會的榜眼、探花籤，則分別由火箭、騎士獲得。

2021年美國職籃NBA選秀樂透抽籤今天舉行，14支未打進季後賽的球隊具參加資格，獲得狀元籤機率最高的是休士頓火箭、底特律活塞、奧蘭多魔術，3隊分別有14%的機率能抽到狀元籤。

抽中狀元籤機率第2高的是奧克拉荷馬雷霆、克里夫蘭騎士，他們有11.5%的機率可抽中狀元籤，機率第3高的是明尼蘇達灰狼，該隊有9%的機率得到狀元籤，機率最小的為金州勇士，他們有0.5%的機率拿下狀元籤。

火箭、活塞、魔術3隊都曾獲選秀狀元，最近的一次是魔術於2004年選上「魔獸」霍華德（Dwight Howard），而火箭曾於2002年選進「移動長城」姚明，活塞則早在1970年選上藍尼爾（Bob Lanier）。

這次選秀會樂透抽籤，火箭由「非洲天王」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）代表，活塞派出「班蛙」華勒斯（Ben Wallace），魔術則由籃球營運總裁威爾特曼（Jeff Weltman）抽籤。

Ben Wallace brought Detroit the #1 overall pick in the 2021 NBA Draft 💪 pic.twitter.com/qRRQmC6Jqe — Dime (@DimeUPROXX) June 23, 2021

最終，這次的樂透抽籤，華勒斯為活塞抽到今年選秀會的狀元籤，歐拉朱萬替火箭拿下了榜眼籤，探花籤則由騎士獲得。

今年獲得前14個選秀機會的隊伍，接下來依序是多倫多暴龍、魔術、雷霆、勇士（得自明尼蘇達灰狼）、魔術（得自芝加哥公牛）、沙加緬度國王、紐奧良鵜鶘、夏洛特黃蜂、聖安東尼奧馬刺、印第安納溜馬、勇士。