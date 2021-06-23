群星雲集也需要眾人一心 籃網拚冠軍就在下個球季

上周六晚上布魯克林籃網隊的敗戰有點讓紐約客不知所措，原本在季中將哈登(James Harden)從休士頓以不惜血本的方式經過多隊交易換來後，這支球隊就是設定了要打總冠軍賽的，沒想到最後連東區冠軍賽都沒打進，這不免讓人有點失望。

籃網經過這樣被翻船後，筆者有以下幾點感想：

1. 現在我們知道了，就算球隊管理階層將球隊先發五虎都換來了五星級球員，也要確定他們能上場才行。籃網隊做了示範，從哈登被交易進來算起，籃網隊有三星合體的比賽只有10場多，其餘的賽程裡都是輪流兩星打季賽，這問題在季賽時勉強夠應付，但進入季後賽時，賽況吃緊、防守壓迫，兩星都不一定夠了，籃網在節骨眼上只剩一星。還是讓人聯想到同城棒球隊紐約洋基，轟炸機一個機隊，但是能進行完好全壘打炸射工作的卻不多，最後奪冠任務還是無法達成。

哈登、厄文與杜蘭特(左至右)整季一起出賽的場次太少，在高張力的季後賽配合不當反而造成兩人受傷。 美聯社資料照片

2. 名人堂級的球員、初學者的教練奈許(Steve Nash)要記過一次！奈許是偉大的球員，但從今年接下籃網教練職務後，他的表現只能說是普普，甚至在處理難搞的厄文(Kyrie Irving)缺席事件中，也可看出他比較弱勢的一面。

在與密爾瓦基公鹿系列戰中，明知只有杜蘭特一顆星苦撐，卻沒有靈活安排替補與板凳球員，上週第五戰打出來老將身價的NBA浪人格林(Jeff Green)得了27分，成功的幫籃網與杜蘭特分擔了一些進攻壓力，在最關鍵的第七戰，卻讓他只上場了13分鐘，一球都沒出手。同樣地具有防守和禁區攪和功力的克萊斯頓(Nicolas Claxton)也是在第七戰全場坐滿板凳分鐘數。類似像克萊斯頓的球員在進攻上的確不行，但手長腳長，相當適合來防守公鹿第一戰將安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，但這件事卻沒有發生。

公鹿總教練布丹霍澤(右2)的調度功力已經飽受批評，但兩隊交手之後，可以看出奈許用兵(左1)可能還要更遜一籌。 歐新社資料照片

3. 杜蘭特與詹姆斯(LeBron James)的距離……，杜蘭特的身手、價值和拼戰意志在這一系列戰中完全打出，對於他所領的薪水和來籃網的功能也完全看到了。但是！他和皇帝詹姆斯的差別是，詹皇可以將隊友在進攻中融入進來，將團隊籃球這精神「勉強」打出來(現在的NBA很不講究團隊打法)。而看到杜蘭特的在單邊進攻，讓筆者聯想到幾年前紐約尼克隊的夢靨-安東尼先生(Carmelo Anthony)，杜蘭特的打法也不過就是更全面、更犀利的安東尼。

杜蘭特當然還是一名偉大的球員，也會進名人堂的球員，但他會不會是如詹姆斯、柯瑞(Steph Curry)或已逝的布萊恩(Kobe Bryant)那樣的史詩、紀元，他還有一兩年的時間來驗證自己。

杜蘭特(中)縱有萬夫莫之勇，但是幫助隊友融入團隊作戰的能力卻是遠不如詹姆斯。 歐新社資料照片

4. 講到籃網隊明年再來，首先籃網老闆蔡崇信是大器的商人，相信他還會給目前的陣容至少再一年的時間來奪冠。但時間歲月不饒人，杜蘭特的顛間有限，哈登也是的。而這樣的壓力也將會在湖人隊、波特蘭拓荒者隊和猶他爵士隊身上。下個球季開季時，哈登和厄文的傷應該已恢復差不多，同樣的湖人詹姆斯和戴維斯(Anthony Davis)也都是。

再加上後浪推前浪的亞特蘭大老鷹、紐約尼克隊、丹佛金塊和明年大家都一起傷癒復出的金州勇士隊等。到時候籃網的傷病壓力沒有，但競爭壓力卻更沉重。但是我們都願意相信無傷無病的籃網要打總冠軍賽是易如反掌，對了……..這次各界一直抨擊籃網的板凳球員不夠力，明年「絕殺丁丁」丁威迪(Spencer Dinwiddie)要是能續簽回來的話，籃網隊還是相當被看好的。

籃網的豪華陣容在經過一個球季的磨合之後，下個球季只要主力球員保持健建，依然會是奪冠的大熱門。 美聯社資料照片

5. 最後還是要給公鹿隊一點讚賞，「希臘怪物」經過這兩年季後賽的失敗洗禮後，對上籃網隊算是提早打東區冠軍賽，能在第七戰且是客場的情況壓力下延長賽反撲，取得東區冠軍賽資格，要給公鹿一個讚，而且亞特蘭大老鷹將難搞的76人隊給意外翻掉，公鹿等於是頭過身就過，可以看好打NBA總冠軍賽。

最後，今年NBA季後賽充滿了驚奇和不確定的傷兵情況，也造就了目前幾支原本不被看好的球隊紛紛出線準備爭冠，但到頭來還是一句話，能奪總冠軍的球隊，該隊必須最後要無傷無痛，所以鳳凰城太陽隊的保羅(Chris Paul)、洛杉磯快艇的雷納德(Kawhi Leonard)的傷情將決定西區總冠軍的結果。