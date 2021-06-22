NBA／哈林籃球隊毛遂自薦要加盟 我們不輸現役球員

NBA總裁席佛（Adam Silver）日前曾在聲明中暗示聯盟有意增設球隊至30隊以上，甚至已經有計畫地展開討論，而以表演性質為主的哈林籃球隊也毛遂自薦，甚至寫了一封信給總裁本人。

信中寫道：「根據過去證明的事實，我們的球隊選手實力足以媲美現今的NBA球員，而我們需要這個機會，身為一支舉世聞名的籃球隊，我們懇求總裁席佛讓我們成為NBA球隊。」

哈林籃球隊自1926年開始成立，甚至要比NBA早了20年，他們至今巡迴了124個國家，進行了2萬6000多場表演賽，為無數的國家與球迷帶來了歡樂，而曾為哈林籃球隊效力，後轉為NBA球員的選手也不是沒有，最有名的即是「張大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）。