NBA／哈林籃球隊毛遂自薦要加盟 我們不輸現役球員

NBA總裁席佛(Adam Silver)日前曾在聲明中暗示聯盟有意增設球隊至30隊以上,甚至已經有計畫地展開討論,而以表演性質為主的哈林籃球隊也毛遂自薦,甚至寫了一封信給總裁本人。

信中寫道:「根據過去證明的事實,我們的球隊選手實力足以媲美現今的NBA球員,而我們需要這個機會,身為一支舉世聞名的籃球隊,我們懇求總裁席佛讓我們成為NBA球隊。」

哈林籃球隊自1926年開始成立,甚至要比NBA早了20年,他們至今巡迴了124個國家,進行了2萬6000多場表演賽,為無數的國家與球迷帶來了歡樂,而曾為哈林籃球隊效力,後轉為NBA球員的選手也不是沒有,最有名的即是「張大帥」張伯倫(Wilt Chamberlain)。

The Harlem Globetrotters want the NBA to grant them a franchise: https://t.co/LGTavgLojm