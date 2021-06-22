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NBA／誰能闖總冠軍賽？太陽、公鹿獲一面倒看好

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
ELEVEN SPORTS預測東西區決賽戰果。圖／ELEVEN SPORTS提供
ELEVEN SPORTS預測東西區決賽戰果。圖／ELEVEN SPORTS提供

經過東區兩組史詩級的第二輪「搶7」大戰，公鹿隊和老鷹隊會師東區決賽，台灣時間周四系列賽就點燃戰火，台灣轉播單位ELEVEN SPORTS家族發起預測，有「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坐鎮的公鹿獲得一面倒支持，被看好能和太陽隊會師總冠軍賽。

太陽在昨天西區決賽首戰迎接季後賽8連勝，明天將和快艇進行第2戰對決，ELEVEN SPORTS總共8位主播和記者包括陳雄威、黃奕傑、張鎮麟、陳捷盛、石屹軒、徐莉婷、林淳霈、王裕賢也普遍看好太陽闖關，只有石屹軒預測快艇會在「搶7」大戰逆轉太陽。

東區部分，第3種子公鹿被多數看好能夠邁向總冠軍，不過老鷹前兩輪依序淘汰第4種子尼克隊和頭號種子76人隊，成本季大黑馬，陳雄威獨排眾議看好老鷹飛進總冠軍賽，和太陽爭最後榮耀。

分區決賽台灣場場看得到，包括緯來體育台、MOD愛爾達和ELEVEN SPORTS都有直播服務。

公鹿 老鷹 快艇

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