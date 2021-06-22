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NBA／籃網無緣爭冠 魔術強森點評缺乏三大因素

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
籃網最終無緣爭冠。 路透社
籃網最終無緣爭冠。 路透社

布魯克林籃網隊前天與密爾瓦基公鹿隊搶七大戰遭擊敗後無緣爭冠，湖人傳奇後衛魔術強森（Magic Jonson）今天表示，籃網如果想在下賽季衝擊總冠軍，勢必要從總教練調度能力、角色球員和防守強度三個方面進行加強。

籃網本賽季在組成杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）三巨頭陣容後，被認為是東區最有機會問鼎總冠軍的球隊，不過在三名球星輪番因傷缺陣的情況下，籃網最終也在東區第2輪與公鹿的搶七大戰中敗下陣來，季後賽之旅提前落幕。

雖然無緣爭奪冠軍，不過魔術強森在今天受訪時也表示，籃網三巨頭本季幾乎都打出主宰性的表現，明年想要爭奪冠軍就必須從其他面向加強，「哈登幾乎打出了我看過他最棒的一個賽季，而杜蘭特幾乎從詹姆斯（LeBron James）手中接下火炬，成為這個星球最棒的球員，所以問題就在角色球員，以及總教練如果不想辦法提高這三名以外的球員，他們明年依舊無法贏得冠軍。」

魔術強森也以湖人去年的奪冠陣容中擁有朗多（Rajon Rondo）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、卡盧索（Alex Caruso）、哈沃德（Dwight Howard）為例，點出了籃網三巨頭陣容背後所欠缺的要素，以及缺乏具有防守意識的角色球員，並認為總教練奈許（Steve Nash）在季後賽的調度上不如其他經驗老道的教頭，導致他在遭遇傷兵狀況時讓球隊戰力出現銜接上的問題。

今年另外一支重返季後賽的紐約球隊尼克，魔術強森則是認為他們透過今年的表現，有望吸引到其他球星的加入，「我認為會有其他巨星願意去尼克打球了，他們今年進入季後賽，讓整座城市充滿活力，當你能跟巴瑞特（RJ Barrett）、藍道（Julius Randle）和奎克利（Immanuel Quickley）一起打球時，你會覺得有機會做點特別的事情，尤其是藍道，他是一名很努力的團隊型球員。」

籃網 魔術 強森

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