NBA／西區決賽次役 快艇雷納德太陽保羅仍將缺陣

美國職籃NBA西區冠軍賽第2戰，洛杉磯快艇雙槍之一的雷納德與鳳凰城太陽資深後衛保羅，都將持續缺陣。

太陽在西區冠軍賽首戰以120比114擊退快艇，雙方7戰4勝制系列賽的第2戰，22日（台灣時間23日）將持續於太陽主場進行。系列賽首戰，雷納德（KawhiLeonard）因為膝傷高掛免戰牌，保羅（Chris Paul）則受限聯盟針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的規範不克出賽。

快艇總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）今天表示，雷納德明天不會上場，太陽則是在他們的官方傷兵報告上，將保羅列為「不出賽」。

本季例行賽，雷納德缺席20場比賽，進入季後賽後，也在次輪對上猶他爵士系列賽第4戰出現膝傷後，自系列賽第5戰起持續缺賽至今。

快艇晉級西區冠軍賽後，系列賽前兩戰在太陽主場進行，但雷納德並未隨隊前往鳳凰城。不過，泰隆．魯今天表示，這位隊上的明星前鋒每天都用FaceTime和簡訊與教練保持聯繫，以瞭解比賽的戰術。

西區冠軍賽第2戰，保羅將持續因為NBA針對COVID-19的規範缺陣，他在系列賽第1戰就已經因為這個原因缺賽，成為他本季第一場沒有上陣的季後賽。

不論是保羅本人或他所屬的太陽，都沒有公開說明保羅之所以無法出賽，是因為他的COVID-19篩檢呈陽性反應，或曾與染疫者有密切接觸。

下週將滿30歲的雷納德，曾隨聖安東尼奧馬刺、多倫多暴龍奪得NBA總冠軍，且兩次都獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。本季例行賽，他出賽52場，平均每戰可獲24.8分、6.5籃板、5.2助攻。

36歲的保羅仍在為拿下16年NBA生涯的首座總冠軍而奮鬥。本季例行賽，他上場70次，平均繳出16.4分、8.9助攻、4.5籃板，罰球命中率高達93.4%，高居全聯盟第一。這次西區決賽，保羅可說是對上老東家，因為他曾在快艇待了6個球季。

除此之外，泰隆．魯也不確定前鋒莫里斯（MarcusMorris Sr.）能否出賽。莫里斯在西區決賽首役因為右膝扭傷，下半場幾乎都在作壁上觀，他那場比賽上場21分鐘，11次出手命中3球，為球隊貢獻6分、3籃板。