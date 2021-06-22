東區決賽戰力不對等 老鷹完全不是公鹿對手

老鷹以下克上打進東區決賽，淘汰東區第一種子76人，老鷹贏在更出色團隊，每一場比賽都有3-4名角色球員挺身而出，幫助後衛楊恩贏下比賽，展現非凡韌性。當然老鷹還是有一些運氣。76人G4領先18分被老鷹逆轉，G5領先26分還被老鷹翻盤，76人自己搞砸對戰優勢，耗損整體戰力，同時讓老鷹轉移氣場，信心大增，76人揮霍天賦，搶七大戰76人打得毫無整體性，只能靠三名主力安比德、哈里斯小柯瑞支撐。

公鹿在不被看好情況下打進東區決賽，淘汰東區第二種子籃網，系列賽開局公鹿0：2落後，公鹿防線幾乎被籃網瘋狂射穿，當時幾乎沒有人相信公鹿還有翻身契機。轉折點在G4籃網後衛厄文踩到公鹿前鋒安戴托昆波扭傷右腳踝，G5-G7厄文傷停，籃網另一名超級球星哈登被迫帶傷復出。杜蘭特G5用一場49分17籃板10助攻超人表演帶領籃網拿下天王山之戰，一戰驚天下，七戰四勝系列賽取得3：2聽牌。

可惜G6、G7杜蘭特還是只能孤軍奮戰，哈登帶著一條腿上場，功力減半，安戴托昆波兩戰70分、30籃板，公鹿有點幸運淘汰籃網。

公鹿在第二輪在G7延長賽辛苦擊敗籃網，逃出鬼門關後前面是海闊天空，東區冠軍賽可能就會超快速擺平老鷹。 美聯社

老鷹、公鹿第二輪季後賽都被視為落水狗(弱勢一方)，但兩隊都在逆境中反撲，展現非凡韌性。

安戴托昆波將主宰戰局

公鹿前鋒安戴托昆波、控球後衛哈勒戴將成為這個系列賽決勝二人組。老鷹對位安戴托昆波的將是前鋒柯林斯、蓋理納利或中鋒卡培拉，安戴托昆波將會在進攻撕裂老鷹鋒線。哈勒戴負責對位攻防的是老鷹後衛楊恩，楊恩還不是巨星，儘管他已經打出巨星潛力和未來，哈勒戴這個系列攻防兩端都會給楊恩帶來威脅，公鹿195公分替補後衛康納頓也是楊恩和老鷹後場最大防守壓力。

連籃網如此豪華的防線都被字母哥(右)給撕開，相對來看老鷹只能算是小菜一碟了。 美聯社

老鷹經過76人試煉，團隊、角色球員都非常出色，防守賣力，整體性相當完美。但公鹿的規格、對位和每個位置對抗都更具優勢，這是老鷹在天賦、陣容、對位攻防都很難威脅公鹿主因。

公鹿熬過籃網快速、小個、全場跑轟節奏，扛過杜蘭特死神般無解進攻考驗，楊恩進攻不如杜蘭特，甚至不及厄文+哈登，老鷹其他角色球員對公鹿來說，並不會帶來多大麻煩。公鹿應該不會像76人那樣，自己搞砸優勢和贏球契機。

楊恩還沒有柯瑞的本事

楊恩不是勇士「咖哩」柯瑞，對76人系列賽七戰，楊恩場均29分、10.9助攻，投籃命中率3成96，三分命中率3成28，不管是組織、神射和關鍵球，兩人等級、檔次還是有差。但楊恩今年球季+季後賽已經打出聯盟一線球星身手、智慧和帶隊能力，他是未來股，有機會成為超級球星。只是公鹿現有陣容和對位，對楊恩和老鷹都還是難以跨越的障礙。

楊恩(左)有成為超級球星的潛力，但目前在不少方面還是太嫩，想要打敗連5年在季後賽拚戰的公鹿哪有那麼容易？ 美聯社

公鹿兩名主力後衛哈勒戴、康納頓對位楊恩都有經驗、身材和身高優勢，楊恩一旦在這個系列賽得分下滑，甚至命中率更差，得分更困難，老鷹就更難有翻身機會。

預測：公鹿最多六戰淘汰老鷹，打進NBA總冠軍賽，大膽一點是公鹿4：1老鷹。