庫班找回奪冠班底 要助獨行俠打通任督二脈

達拉斯獨行俠隊近日風波不斷，訊息量不輸給爭奪決賽權的東、西四強。先是媒體披露波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）鬱鬱寡歡不開心，與看板球星唐西奇（Luka Doncic）關係破裂，接著是長期掌理經營大權的尼爾森（Donnie Nelson）求去、總教練卡萊爾（Rick Carlisle）離開。如今，球團證實找德佬諾維茨基（Dirk Nowitzki）擔任顧問，生涯於達拉斯起步的基德（Jason Kidd）可望執教，獨行俠隊希望一步一步從瓦礫中重建。

獨行俠隊高層之所以解體，自是與季後賽失望表現有關。當初，球團挖掘到唐西奇即展開部署計畫，欲圍繞這位才華洋溢的新人建隊。不過，從紐約換來的波爾辛吉斯表現不如預期，其次是內部四分五裂，包括外傳是「地下總管」的定性研究與開發總監沃葛里斯（Haralabos Voulgaris）獨攬大權，掌控球員名單、輪替陣容調度，季後賽首輪遊後還四處找罪犯，讓一干人等老大不高興。

尼爾森長期擔任要職，獨行俠隊重大策略均由其主導，長達20餘年歷史，亦是昔日為達拉斯帶入總冠軍的功臣。他的離去透露不尋常，亦顯示球團內部屬於分崩離析，尼爾森、13年的教頭卡萊爾去職自是一大打擊，「金童」唐西奇便公開表示，對於尼爾森這位當初賞識的經理人離開，內心相當不捨。

季後賽首輪遊之後，獨行俠隊內部上演茶壺風暴，據傳與曾為賭徒的沃葛里斯有關，導致總管尼爾森(中)和教頭紛紛出走，甚至讓當家球星唐西奇有意離隊。 美聯社資料照片

誠如前言，尼爾森和卡萊爾出走是震撼彈，接著把尼爾森引進的唐西奇和波爾辛吉斯送走，並非是不無可能。沒人真正清楚老闆庫班（Mark Cuban）如何收拾殘局，若打算把唐西奇以5年2億美元留下組奪冠勁旅，安定人心滅火會是第一要務。此時，仿效幾年前洛杉磯湖人隊找回魔術強森作法、找回傳奇名人堪稱妙招，於是諾維茨基就成為第一人選。一方面讓外界相信球團奪冠決心不變，其次是透過名人出面招募補強，會讓獨行俠的球迷更安心。

美國當地周末，也就是尼爾森和卡萊爾踏出門檻不久，獨行俠即公開宣布，聘請在達拉斯效力長達21年的諾維茨基為特別顧問，任務是替球團找總管和教練，並參與球團事務的決定。此時，美國的媒體把焦點轉到基德身上，若可趁此機會轉交兵符給他，獨行俠隊的重建工作已完成一半，再來就是看43歲的諾維茨基發揮本事，找總管續約唐西奇、招募可奪冠的第二甚至第三號球星。

獨行俠重組高層後，首要任務當然就是要留下超級球星唐西奇(77號)，他當然會是球隊未來十年的中流砥柱，得罪他的波爾辛吉斯(6號)下季應該就會改穿別隊球衣了。 歐新社資料照片

無論從各角度看，基德都相當適合達拉斯。首先，他1994年打NBA的第一支隊伍就是獨行俠隊，在此拿下年度新人獎，並於2010-11年和諾維茨基聯手奪冠。當教練履歷更是不在話下，2013到2018年曾於紐澤西網隊、密爾瓦基公鹿隊執教，去年以助理教練身份與湖人隊奪冠，他解讀比賽、開發球員潛能的本事有目共睹。這時間點，基德正四處接受面試尋覓教職，若獨行俠隊帶回這位看板人物，加上諾維茨基的大名，可望維持現有陣容並補強。

實際上，在獨行俠隊無任職的諾維茨基一直住德州，並和老闆庫班保持著聯繫。他從尼爾森和卡萊爾分道揚鑣前就有行動，包括和老隊友、現為獨行俠隊籃球事務副主席的芬利（Michael Finley）碰面，顯示諾維茨基的回鍋並不突兀，甚至顯得順理成章。

獨行俠隊老闆庫班現親自出面，以諾維茨基(右)、芬利(左)為基本班底，要將分崩離析的內部管理層重新整合。 歐新社資料照片

以庫班為首，現在決策部門有芬利、諾維茨基兩大巨頭，ESPN的記者馬克馬洪（Tim MacMahon）亦披露，基德已經和這些老友談過話，列入獨行俠隊總教練的可能人選之一。不過，參與教練爭奪戰的還有紐奧良鵜鶘隊，即使獨行俠有一票老友在略佔上風。後面如何發展，我們不妨拭目以待。