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NBA／系列戰7場第四節只進3球 西蒙斯成眾矢之的

聯合新聞網 / 綜合報導
76人控球後衛西蒙斯。 美聯社
76人控球後衛西蒙斯。 美聯社

費城76人本季以東區第1種子的姿態進入季後賽，然而在今日（21日）第二輪卻被老鷹在搶七大戰中輸球，控球後衛西蒙斯（Ben Simmons）低落的出手欲望成為眾矢之的，有數據統計他7戰合計第四節只進3球，其中更是有5戰出手次數掛0。

由於缺乏投籃能力，西蒙斯在此系列戰第四節常被主帥瑞佛斯（Doc Rivers）按在板凳上，這也使得76人在關鍵時刻少了一位主力球員發動進攻，合計系列戰7場，他第四節僅出手3次，雖然全中，但出手欲望實在太低，其中更是有5場一球未進。

賽後有記者直言：「有沒有想過會因此離開球隊？」西蒙斯回答：「我喜歡費城，球隊和球迷都對我很好，只是我個人在進攻上沒有做得很好，最後的決勝時刻進攻節奏也慢了下來。」甚至連總教練瑞佛斯都在記者會上質疑：「顯然他罰球問題影響他判斷，但我還是相信他。」

東區 記者會

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