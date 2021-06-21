NBA／系列戰7場第四節只進3球 西蒙斯成眾矢之的
費城76人本季以東區第1種子的姿態進入季後賽，然而在今日（21日）第二輪卻被老鷹在搶七大戰中輸球，控球後衛西蒙斯（Ben Simmons）低落的出手欲望成為眾矢之的，有數據統計他7戰合計第四節只進3球，其中更是有5戰出手次數掛0。
由於缺乏投籃能力，西蒙斯在此系列戰第四節常被主帥瑞佛斯（Doc Rivers）按在板凳上，這也使得76人在關鍵時刻少了一位主力球員發動進攻，合計系列戰7場，他第四節僅出手3次，雖然全中，但出手欲望實在太低，其中更是有5場一球未進。
賽後有記者直言：「有沒有想過會因此離開球隊？」西蒙斯回答：「我喜歡費城，球隊和球迷都對我很好，只是我個人在進攻上沒有做得很好，最後的決勝時刻進攻節奏也慢了下來。」甚至連總教練瑞佛斯都在記者會上質疑：「顯然他罰球問題影響他判斷，但我還是相信他。」
NBA季後賽最新賽況
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言