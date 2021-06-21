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NBA／布克飆40分大三元 太陽西區決賽首戰勝快艇

中央社 / 鳳凰城20日綜合外電報導
布克在西區冠軍賽大發神威，全場豪取40分並締造大三元，助太陽以120比114擊敗快艇。 路透
布克在西區冠軍賽大發神威，全場豪取40分並締造大三元，助太陽以120比114擊敗快艇。 路透

美國職籃NBA西區決賽首場，鳳凰城太陽球星布克大發神威全場豪取40分並囊括大三元，助球隊以120比114擊敗洛杉磯快艇

這場比賽兩隊各有主力球員缺陣，分別是快艇雷納德（Kawhi Leonard）膝蓋受傷只能壁上觀，太陽的保羅（Chris Paul）則是因聯盟的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定，不能與隊友並肩作戰。

不過太陽的布克（Devin Booker）一肩扛起擔綱球隊靈魂人物的重任，不僅個人豪取40分，還抓了13個籃板並製造11個助攻的機會，大三元的亮眼表現，助太陽奪西區決戰首勝。

快艇的喬治（Paul George）也攻下34分表現不俗，但追分的關鍵時刻快艇總是欠缺臨門一腳而錯失超前契機。西區決賽第2戰，22日兩隊將於鳳凰城繼續過招。

Paul George Devin Booker 太陽 快艇

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