NBA／布克飆40分大三元 太陽西區決賽首戰勝快艇

經歷了五十年的等待，總被人戲稱是洛杉磯二隊的快艇，總算從連續兩個系列賽的0-2落後一路追趕，在次輪第六戰擊敗康利（Mike Conley）回歸後的完整爵士後，解開了那宛如詛咒般的束縛。 從直觀上

2021-06-20 15:55