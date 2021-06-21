NBA／費城76人球星恩比德 被罰款台幣97萬元

美國職籃NBA季後賽次輪，東區的亞特蘭大老鷹與費城76人將在今晚進行贏者晉級敗隊打包的第7戰，賽前聯盟發表聲明，76人球星恩比德被罰款3萬5000美元（約新台幣97萬元）。

兩隊18日交手，比賽進行至第4節離終場還有4分02秒，恩比德（Joel Embiid）與老鷹柯林斯（John Collins）在籃下發生爭執，這場比賽最後76人以104比99擊敗老鷹。

法新社報導，聯盟發表聲明說，恩比德以「違反運動道德的方式」追逐老鷹前鋒柯林斯，以及事發後未遵守聯盟的安全採訪規定而被罰款。

至於老鷹的中鋒費南度（Bruno Fernando）因場上發生衝突時離開板凳區而被罰禁賽一場。

76人因18日擊敗老鷹以致兩隊必須打第7戰決定誰晉級東區決賽，勝隊將與密爾瓦基公鹿一較高下，力拚東區由誰封王。