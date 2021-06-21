NBA／費城76人球星恩比德 被罰款台幣97萬元
美國職籃NBA季後賽次輪，東區的亞特蘭大老鷹與費城76人將在今晚進行贏者晉級敗隊打包的第7戰，賽前聯盟發表聲明，76人球星恩比德被罰款3萬5000美元（約新台幣97萬元）。
兩隊18日交手，比賽進行至第4節離終場還有4分02秒，恩比德（Joel Embiid）與老鷹柯林斯（John Collins）在籃下發生爭執，這場比賽最後76人以104比99擊敗老鷹。
法新社報導，聯盟發表聲明說，恩比德以「違反運動道德的方式」追逐老鷹前鋒柯林斯，以及事發後未遵守聯盟的安全採訪規定而被罰款。
至於老鷹的中鋒費南度（Bruno Fernando）因場上發生衝突時離開板凳區而被罰禁賽一場。
76人因18日擊敗老鷹以致兩隊必須打第7戰決定誰晉級東區決賽，勝隊將與密爾瓦基公鹿一較高下，力拚東區由誰封王。
NBA季後賽第2輪最新賽況
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言