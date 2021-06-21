NBA／西區決賽首場 快艇雷納德與太陽保羅缺陣
美國職籃NBA西區決賽首場將在鳳凰城點燃戰火，不過洛杉磯快艇球星雷納德與鳳凰城太陽的主力球員保羅都不會上場。
路透社報導，之前季後賽次輪快艇與猶他爵士交手的第4戰，前鋒雷納德（Kawhi Leonard）傷到膝蓋，西區決賽首戰只能壁上觀；至於保羅（Chris Paul）則是因聯盟的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫規定，不能與隊友並肩作戰。
快艇19日大軍開拔至鳳凰城備戰，雷納德並未隨隊，教練泰隆．魯（Tyronn Lue）說：「目前他（雷納德）回家療傷，第2場我們還不確定。」
至於保羅，目前不清楚他是確診或曾接觸染疫者。西區決賽第2戰預定22日，兩隊仍將在鳳凰城交手。
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