NBA／無緣終結公鹿旅程 KD祝福強敵奪冠

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）今天在東區季後賽第2輪完全燃燒，和公鹿隊的驟死第7戰再度打滿，正規賽最後1秒更投進關鍵追平一擊，但他本以為這一球是逆轉的絕殺外線，最終球隊在延長賽以111：115吞敗，無緣東區決賽。

杜蘭特正規賽最後一擊在公鹿悍將塔克塔克（PJ Tucker）前投進高難度後仰跳投，但他的鞋尖剛好踩線，有機會的絕殺三分彈變成追平球，他承認說：「我以為是三分球，但我的大腳踩到了線。」

「我看到了，終結他們球季是那麼的近。」全場打滿53分鐘、攻下48分的杜蘭特說。

正規賽完全沒休息的杜蘭特，追平一擊進球後已累積48分，但延長賽再沒分數進帳，他說：「我們在延長賽表現很好，只是沒能擊倒他們。」球季終結的他也肯定對手表現，「公鹿準備充足，要向他們致敬，他們整個系列賽不斷挑戰我們，做出調整，只能向他們球團表達敬意。」

杜蘭特還說，公鹿是傑出隊伍，「他們有很好機會贏得總冠軍，這次故事應該以他們為主。」

杜蘭特第5戰也打滿48分鐘，今天再傾盡全力，第一季率領籃網的教頭奈許（Steve Nash）說：「我不知道杜蘭特還能多做什麼，只能這樣說。」