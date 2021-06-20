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NBA／雷納德持續缺陣 無緣快艇歷史首戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
快艇隊雷納德(左)。 法新社
快艇隊雷納德(左)。 法新社

西區決賽台灣時間明天凌晨登場，快艇隊雖改寫隊史紀錄，首闖分區決賽的功臣之一雷納德（Kawhi Leonard）卻無法回歸，確定因右膝傷勢缺席球隊歷史之戰，且系列賽能否回歸仍未知。

快艇是西區第4種子，西區決賽對手太陽隊是第2種子，坐擁主場優勢，系列賽頭兩戰都在鳳凰城舉行，雷納德今天並未隨隊飛往鳳凰城，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）表示，自己也不確定雷納德第2戰狀況，目前會做雷納德無法出賽的作戰準備。

「我不確定，我知道他第一戰無法出賽，現在他就是回家接受治療，我們還不確定第二戰狀況。」泰隆魯說。

雷納德是西區第二輪的第4戰成傷兵，該場比賽最後4分多鐘就沒再上場，不過快艇昨天在二年級生曼恩（Terance Mann）狂轟生涯新高39分驚奇演出下，第6戰淘汰西區頭號種子爵士隊，寫下2連敗後4連勝的晉級旅程。

泰隆魯提到，直到雷納德歸隊前，球隊都無法假設他哪場比賽能復出，「我們必須做他沒上場的準備。」

第二輪4戰「橫掃」金塊隊的太陽，西區決賽第1戰也確定少明星球員，太陽球團已宣布，明星後衛保羅（Chris Paul）仍處於聯盟健康安全協議之中，無法參與第一戰，何時能回歸目前也未定。

雷納德 快艇

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