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NBA／安特托昆博轟40分拆籃網 公鹿延長賽後闖東區決賽

中央社 / 紐約19日綜合外電報導
路透社
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公鹿今天在下半場逆轉，之後雖被逼進延長賽，但靠安特托昆博整場比賽轟進40分的率領下，仍以115比111擊敗籃網，闖進東區決賽。

美國職籃NBA東區第2、第3種子布魯克林籃網、密爾瓦基公鹿7戰4勝制系列的最後一戰，今天在籃網主場進行，贏家將可闖進分區決賽，但地主明星後衛厄文（Kyrie Irving）此役仍因傷高掛免戰牌。

此役雙方一路殺進延長賽，籃網靠布朗（BruceBrown）跳投取得領先，公鹿靠著安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）進球追平後，密道頓（Khris Middleton ）終場前40.7秒的跳投讓公鹿超前。

杜蘭特（Kevin Durant）最後一擊失手後，籃網趕緊犯規，羅培茲（Brook Lopez）在僅剩0.3秒的情況下，穩穩罰進兩球，公鹿最終便以4分差距險勝。

這場比賽開打之際，兩隊表現不相上下，公鹿的安特托昆博有單節10分的表現，但籃網在杜蘭特獨得10分帶領下，首節28比25取得領先。

次節杜蘭特再度攻下10分，籃網上半場在他獨得20分，哈登（James Harden）、布朗分別進帳12分、10分的聯手帶領下，以53比47稍將領先拉開。

下半場開打，公鹿打出7比0開局 ，以54比53將比分超前，之後兩隊展開拉鋸，幾度互換領先，公鹿的安特托昆博在第3節結束前9.2秒灌籃並完成「3分打」，在他單節攻下14分帶領下，公鹿在3節打完82比81領先籃網。

末節戰況再現膠著，籃網開節要到領先，但公鹿靠安特托昆博的跳投，以101比101扳平比數，隨後哈勒戴（Jrue Holiday）連拿6分讓公鹿要到領先，籃網在杜蘭特帶領下苦追，他在第4節結束前1.6秒的進球一度被認為是逆轉戰局的三分球，但經過改判，兩隊109比109戰平，也讓比賽進入延長。

安特托昆博和密道頓今天分別拿下40分、12籃板，和23分、11籃板，兩人都有雙十成績，羅培茲、哈勒戴分別為公鹿貢獻19分、13分，塔克（P.J Tucker）則有11分進帳。

籃網的杜蘭特此役轟下全場最高48分，哈登有22分、9籃板、9助攻，近大三元的成績，葛里芬（BlakeGriffin）有17分、11籃板的雙十成績，布朗、哈里斯（Joe Harris）則是分獲14分、10分。

公鹿今天贏球，系列賽4比3驚險勝出，繼2019年後再次闖進東區決賽，接下來將與東區頭號種子費城76人、第5種子亞特蘭大老鷹系列賽的勝方爭奪東區冠軍及總冠軍賽門票。

公鹿 籃網 杜蘭特

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