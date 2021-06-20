NBA／安特托昆博轟40分 公鹿延長賽破籃網闖東區決賽

公鹿、籃網今天一路廝殺進延長賽，公鹿靠著安特托昆博整場比賽轟下40分，終場以113比111驚險勝出，並以系列賽4比3挺進東區決賽。

美國職籃NBA東區第2種子布魯克林籃網，今天在7戰4勝制季後賽次輪的最後一戰，少了因傷缺陣的明星後衛厄文（Kyrie Irving），但在杜蘭特（Kevin Durant）上半場就攻下20分的帶領下，半場打完以53比47領先第3種子密爾瓦基公鹿。

比賽進到下半場，公鹿第3節在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）獨得14分帶領下，以82比81超前，末節籃網曾經逆轉戰局，但公鹿逐步要回失土，並在哈勒戴（Jrue Holiday）接連的關鍵進球後要到領先，但籃網在終場前1.6秒，靠杜蘭特一記關鍵進球扳平比數，也讓比賽進到延長。

延長賽籃網率先得分，公鹿靠安特托昆博的跳投追平，密道頓（Khris Middleton ）終場前40.7秒再砍進超前比分的跳投，讓公鹿最終以2分險勝。

公鹿此役獲勝，率先闖進東區決賽，他們接下來的對手將是東區頭號種子費城76人、第5種子亞特蘭大老鷹系列賽的勝方，兩隊目前以3比3戰成平手。