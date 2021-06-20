快訊

高雄一夜暴雨 孕婦駕車誤闖積水受困…搶救畫面曝

洗腎婦人打疫苗後腦血栓腐爛 兒痛曝現況…衛生局、醫院回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安特托昆博轟40分 公鹿延長賽破籃網闖東區決賽

中央社 / 紐約19日綜合外電報導
路透社
路透社

公鹿籃網今天一路廝殺進延長賽，公鹿靠著安特托昆博整場比賽轟下40分，終場以113比111驚險勝出，並以系列賽4比3挺進東區決賽。

美國職籃NBA東區第2種子布魯克林籃網，今天在7戰4勝制季後賽次輪的最後一戰，少了因傷缺陣的明星後衛厄文（Kyrie Irving），但在杜蘭特（Kevin Durant）上半場就攻下20分的帶領下，半場打完以53比47領先第3種子密爾瓦基公鹿。

比賽進到下半場，公鹿第3節在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）獨得14分帶領下，以82比81超前，末節籃網曾經逆轉戰局，但公鹿逐步要回失土，並在哈勒戴（Jrue Holiday）接連的關鍵進球後要到領先，但籃網在終場前1.6秒，靠杜蘭特一記關鍵進球扳平比數，也讓比賽進到延長。

延長賽籃網率先得分，公鹿靠安特托昆博的跳投追平，密道頓（Khris Middleton ）終場前40.7秒再砍進超前比分的跳投，讓公鹿最終以2分險勝。

公鹿此役獲勝，率先闖進東區決賽，他們接下來的對手將是東區頭號種子費城76人、第5種子亞特蘭大老鷹系列賽的勝方，兩隊目前以3比3戰成平手。

公鹿 籃網 杜蘭特

延伸閱讀

NBA／不仰賴英雄主義 杜蘭特：單靠我是無法取勝

季後賽超級英雄 杜蘭特、喬治、楊恩寫下新傳說

NBA／杜蘭特克服傷病重返巔峰 隊友讚：全世界都看見了

NBA／未親自防杜蘭特引討論 安戴托昆波稱下場願接受挑戰

相關新聞

NBA／雷納德持續缺陣 無緣快艇歷史首戰

西區決賽台灣時間明天凌晨登場，快艇隊雖改寫隊史紀錄，首闖分區決賽的功臣之一雷納德（Kawhi Leonard）卻無法回歸...

NBA／杜蘭特氣力放盡 公鹿雙星聯手延長賽淘汰籃網

籃網雖然靠著杜蘭特（Kevin Durant）在正規時間結束前1秒轟進追平比分的跳投，硬是將比賽逼進延長，不過打滿全場的他最後顯得氣力放盡，延長賽1分未得。而公鹿靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）最後時刻的關鍵進球，在驚濤駭浪中以115比111淘汰籃網，挺進到東區冠軍賽。

NBA／見證快艇進西冠寫歷史 最資深成員貝佛利直呼特別

快艇從1970年建隊以來首度打進西區冠軍賽，陣中資歷最深的球員貝佛利（Patrick Beverley）也百感交集，他強調這是鮮血、汗水與眼淚的集合成果，很榮幸見證歷史。

NBA／領先25分遭逆轉淘汰 米契爾：比去年失利更難受

受制於球員體能天賦和欠缺多功能型鋒線，爵士面對快艇靈活快速的攻守反擊屢屢陷入劣勢之中，在第二輪苦戰6場後仍舊不敵對手，無緣挺進西區冠軍賽。

NBA／綠衫軍內部紛亂浮檯面 傳葛里芬昔被勸阻加盟

賽季走得跌跌撞撞、最終首輪也早早就遭到淘汰出局的塞爾蒂克，隨即而來的是一連串人事大震動，原任籃球運營總裁的安吉（Danny Ainge）離開職位，改由總教練史蒂文斯（Brad Stevens）接替，近日又迅速發動交易，將傳出不少流言的華克（Kemba Walker）打包送到雷霆。

NBA／一路從雷霆勇士守到籃網 塔克直呼盯杜蘭特是夢想

公鹿與籃網今日（20號）結束7場浴血苦戰，歷經延長終於以115比111退敵並晉級東冠，其中塔克（PJ Tucker）對杜蘭特（Kevin Durant）貼身防守無疑是一大關鍵，一路走來分別守過雷霆、勇士與如今籃網時期的杜蘭特，塔克也強調非常享受這挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。