NBA／送艾頓簽名球衣 約柯奇親簽「你是野獸」

太陽在季後賽第二輪以4:0橫掃金塊,中鋒艾頓(Deandre Ayton)在社群媒體上分享了賽後約柯奇(Nikola Jokic)送給他的簽名球衣,上面寫道:「給我的兄弟:你是野獸!」

.@DeandreAyton shared a pic of a Nikola Jokić jersey the reigning MVP signed for him after they battled in the playoffs 👏



