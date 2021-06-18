NBA／送艾頓簽名球衣 約柯奇親簽「你是野獸」
太陽在季後賽第二輪以4：0橫掃金塊，中鋒艾頓（Deandre Ayton）在社群媒體上分享了賽後約柯奇（Nikola Jokic）送給他的簽名球衣，上面寫道：「給我的兄弟：你是野獸！」
.@DeandreAyton shared a pic of a Nikola Jokić jersey the reigning MVP signed for him after they battled in the playoffs 👏— SportsCenter (@SportsCenter) June 17, 2021
Respect. pic.twitter.com/NK8SJa3lq8
在被太陽4戰橫掃後，本賽季MVP約柯奇保持風度，還送了同場較勁的小老弟艾頓球衣，可謂「英雄惜英雄」。
這是艾頓生涯首度進入季後賽，他例行賽場均能繳出14.4分10.5籃板與1.2阻攻，季後賽也有15.2分10.6籃板的穩定表現，是太陽不可或缺的內線防守大將。
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