快訊

疫苗採購決策過程未見完備 監察院要查指揮中心

第2批莫德納疫苗來了！約24萬劑抵達桃園機場

NBA／送艾頓簽名球衣 約柯奇親簽「你是野獸」

聯合新聞網 / 綜合報導
太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）。 美聯社
太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）與金塊約柯奇（Nikola Jokic）。 美聯社

太陽在季後賽第二輪以4：0橫掃金塊，中鋒艾頓（Deandre Ayton）在社群媒體上分享了賽後約柯奇（Nikola Jokic）送給他的簽名球衣，上面寫道：「給我的兄弟：你是野獸！」

在被太陽4戰橫掃後，本賽季MVP約柯奇保持風度，還送了同場較勁的小老弟艾頓球衣，可謂「英雄惜英雄」。

這是艾頓生涯首度進入季後賽，他例行賽場均能繳出14.4分10.5籃板與1.2阻攻，季後賽也有15.2分10.6籃板的穩定表現，是太陽不可或缺的內線防守大將。

社群媒體

相關新聞

NBA／不仰賴英雄主義 杜蘭特：單靠我是無法取勝

籃網今日（18日）在客場挑戰公鹿，嘗試將系列賽結束。不過籃網在本場比賽不斷讓公鹿快攻得手，快攻分數慘輸公鹿22分，終場籃網不敵公鹿強大火力以89比104落敗。 上場演出史詩級表現的杜蘭特（Kev

NBA／雷納德膝傷仍待評估 媒體曝季後賽恐難回歸

在雷納德（Kawhi Leonard）膝傷缺陣的情況下，喬治（Paul George）挺身而出，飆出37分16籃板5助攻的全能數據，成為快艇隊史上首位在季後賽攻下至少35分15籃板5助攻的球員，帶領快

力退爵士洗刷汙名 喬治證明非雷納德附屬品

挾著系列賽第三、四戰在主場二連勝扳平戰局的氣勢，洛杉磯快艇卻在關鍵的天王之戰開打前，遭逢頭號球星雷納德(Kawhi Leonard)因第四戰受傷況狀未明而無限期缺陣的打擊。 當系列賽第五場重回鹽

季後賽超級英雄 杜蘭特、喬治、楊恩寫下新傳說

NBA今年季後賽已經沒有「咖哩」柯瑞超人氣三分秀，也沒有詹姆斯帶領湖人走在衛冕路上，收視率肯定會受影響。但NBA永遠不怕沒有「超級英雄」挺身而出。 籃網明星前鋒杜蘭特對公鹿系列賽G5奉獻一場49

NBA／米道頓「WFH」打更好 客場心魔待解

公鹿前役被逼進絕路，今日（18日）面對哈登（James Harden）歸隊的籃網，三巨頭：「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）和

NBA／G6沒出手三分球 安戴托昆波：想打得更侵略性

因外線投籃不穩和罰球狀況低迷飽受批評的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在關鍵第6戰中顯然打得更「聰明」ㄧ些，全場20投12中得到30分17籃板3助攻，沒有1次三分外線出手，這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。