NBA／籃網相隔7年再打搶七 奈許：盼打出最好一戰

在前一場比賽靠著杜蘭特（Kevin Durant）的史詩級表現搶先聽牌後，布魯克林籃網今天卻在密爾瓦基公鹿主場踢到鐵板，公鹿在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）聯手進帳89分領軍下，以104：89將系列賽帶入搶七大戰，而這也將是籃網相隔7年多後再一次在季後賽面臨搶七。

公鹿今天在主場背水一戰，儘管仍是讓杜蘭特延續手感拿下32分，但也靠著防守迫使他發生高達7次失誤，三分球也僅有8投2中的表現，不過與上場比賽最大的差距則是在罰球上，前一戰獲得16次罰球機會並投進13球的他，今天僅2度站上罰球線且都未能命中。

不僅防守端找回水準，公鹿今天在進攻端更是火力全開，在安戴托昆波不斷撕裂籃網禁區防線的情況下，米道頓的外線攻勢也還不手軟，他單場投進5顆三分球，拿下38分、10籃板、5助攻、5抄截，成為NBA季後賽史上首位達成30分、10籃板、5助攻、5抄截同時又投進5顆以上三分球的球員。

反觀籃網今天不僅被公鹿打出禁區優勢，還在快攻分數上落後對手達到22分，讓籃網總教練奈許（Steve Nash）都直言，球隊不在節奏上，「我們沒有按照想要的方式進攻，今晚我們沒有拿出最好表現，不過第7場我們將回到主場，期待我們能打出系列賽最好的一場比賽。」

籃網前一次面臨搶七大戰已是2013年季後賽，最終他們在主場舉行的第7戰遭到公牛淘汰出局，不過哈登（James Harden）強調他們將會利用這兩天做好充足準備，「我們會重振旗鼓，然後回去看看錄影帶，為搶七做好準備，今晚我們確實沒有找到節奏，必須要了解原因是什麼。」

根據統計數據，兩隊主力球員公鹿安戴托昆波生涯僅有過一次搶7經驗，但球隊以輸球收場，至於籃網杜蘭特與哈登則各有過4次搶7經驗，戰績同為3勝1敗。