力退爵士洗刷汙名 喬治證明非雷納德附屬品

挾著系列賽第三、四戰在主場二連勝扳平戰局的氣勢，洛杉磯快艇卻在關鍵的天王之戰開打前，遭逢頭號球星雷納德(Kawhi Leonard)因第四戰受傷況狀未明而無限期缺陣的打擊。

當系列賽第五場重回鹽湖城，一般預料坐擁主場優勢的爵士，碰上僅有喬治(Paul George)領軍的快艇，爵士贏面較大。喬治本系列頭兩場在猶他客場表現只能說差強人意，加上過去喬治季後賽穩定度與季賽表現有段落差的紀錄，就被球迷譏笑為有專屬於季後賽模式的喬治。

快艇的戰術體系之中，關鍵時刻的進攻選項，球隊面臨最危急的時候，最被信任的莫過於如機器人般的沉默殺手雷納德，這也讓喬治始終就是被貼上副手，二哥的標籤。連同首輪對上獨行俠快艇二連勝的第六、七場，喬治40%、33%的投籃命中率，且三分球15投僅4中。

雷納德(左)一直是快艇在季後賽的中流砥柱，前兩輪出賽11場，平均得分30.4分，並有7.7籃板、4.4助攻、2.1抄截，投籃命中率還高達57.3%。 美聯社

喬治連三場得分破30 穩定度提升洗刷汙名

喬治第一場命中率不佳17投4中，拿下20分10籃板，第二場雖然提升命中率且繳出27分10籃板的數據，但打了44分鐘場上正負值卻是先發五人裡最差的，他在場上替球隊帶來的安定感就是不如雷納德那樣的強烈。此外，喬治在場上因卡位、行進間的身體碰撞，或者些失去平衡出手後的落地，時常摔倒的畫面，都令人為他反覆飽盡傷勢的身體捏把冷汗。

快艇的戰術體系之中，關鍵時刻的進攻選項，球隊面臨最危急的時候，最被信任的莫過於如機器人般的沉默殺手雷納德，這也讓喬治始終就是被貼上副手，二哥的標籤。

隨著戰線拉到洛杉磯，喬治找回家的感覺，連續兩場打出31分，加上雷納德34分12籃板，31分7籃板強大主宰力的帶領之下，快艇雙星聯手鞏固主場，將比數扳平為2比2。

面對晉級與否的決定性戰役，喬治帶著前兩戰主場的好手感，即便在難以攻破的爵士主場，他依然憑藉明確的目標與企圖心，去證明沒有雷納德，他也能展現自己應有的身價與帶隊能力。

喬治在第五戰奮勇出賽40分鐘，不僅是跳投命中，也強勢朝籃框進攻還罰進10球，全場22投12中，飆進37分。防守端則是卯足全力摘下16籃板2火鍋1抄截，附帶全場5助攻5次失誤。

喬治(中)在對爵士系列賽首戰打得還是有些掙扎，全場17投4中，也只有2次助攻。但是他這次很快就走出困境，後面4場的表現可說是越來越好。 美聯社

延續主場火熱手感 喬治率隊奪聽牌優勢

回顧這場關鍵賽事，雙方首節往方你來我往，呈現進攻大戰。主場的爵士氣勢尤其帶給快艇巨大壓迫感。首節爵士三分球15投10中，波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)手感火熱，7投6中砍進6記三分彈。但團隊單節失誤卻高達6次，才會無法將比數拉開，被快艇一逮到機會就藉由失誤製造攻守轉換攻擊，首節回敬8投5中的團隊三分球。

前半場快艇的防守在擋拆後，對持球者的注意力鬆懈，給予持球者一兩步的空間，讓對手可以完整地做完出手動作。像是第二節開打一分半鐘內，英格斯(Joe Ingles)、克拉克森(Jordan Clarkson)又連續兩記三分球破網。本季最佳第六人的板凳暴徒克拉克森次節發飆，外圍盤帶的帶一步跳投，或是經由掩護之後就拔起，擺脫系列賽前幾場的投籃低潮。

前一場全隊才17顆三分球，今天爵士前兩節就以六成命中率達標，強大的外圍火力，讓他們的進攻打的簡單卻富有殺傷力，半場結束65比60領先。快艇雖然前兩節面對爵士的火網防不勝防，但能不被拉開比分的關鍵就在於喬治主導全隊攻勢，適時回應進球澆熄對手氣焰的攻勢。

球隊副手則是稱職地跳出來，莫里斯(Marcus Morris)擺脫前三戰都只有得分個位數的低潮，延續第四場24分的狀態，第五戰積極的要位進攻，拿下25分。此外，一甩低潮的還有前場僅拿4分的傑克森(Reggie Jackson)，這場則攻下22分，共同幫助球隊在在雷納德缺陣的危急時刻添上火力缺口。

看著隊友喬治驚奇的演出，快艇前鋒莫里斯(右)也振作起來，四、五兩戰都把自己當成雷納德來拚命。 美聯社

球賽的關鍵的轉折點在易籃再戰後，爵士開外掛般的命中率有所下滑，快艇這邊則有莫里斯、傑克森、喬治輪番進攻，有外線，有切入，有背框單打再將比分反超，三分半鐘內拉出一波14比3攻勢。爵士面對外圍手風不順的局面，出手都被快艇防守球員對到，第三節爵士完全沒投進三分球。

頭號球星米契爾(Donovan Mitchell)的切入在啟動後被阻擋，便面臨了停球，或者回傳球判斷的猶豫，沒有辦法施展他撕裂防線的破壞性。

快艇下半場成功的擴大防守圈，並且針對擋拆後持球者的壓迫以及阻斷傳導的供輸，讓上半場被射爆的三分球，下半場僅命中三顆，命中率直直落，爵士全場三分54投20中，快艇則是40投16中命中率更為出色。

第三節戈貝爾(Rudy Gobert)一度連續三波進攻籃板，二波攻擊得手，就很明顯地得知爵士的優勢就在於有戈貝爾的牽制力，但面對快艇的死亡五小拼命的卡位爭搶，爵士團隊籃板還搶不贏快艇，在傳導上也被抄截次數也落後快艇，自己失誤比快艇還多無非形成關鍵。且進攻端快艇將戈貝爾拉出來防守，尋求錯位用速度過掉戈貝爾攻擊籃底，幾次下來亦收到不錯成效。

快艇策略運用得當，努力降低爵士中鋒戈貝爾(右)的影響力，收到很不錯的成效。 美聯社

重要的決勝時期，喬治也很清楚自己的角色，捨我其誰的霸氣出現在本場球賽之中，最後兩分鐘內的幾個關鍵回合更是替快艇安下定心丸。

喬治獨自帶隊找回信心 證明年度第三隊的身價

雖然沒有雷納德年度最佳第一隊，與防守第二隊的個人獎項來的那麼耀眼，但喬治本季也是奪得個人生涯第5次的年度第三隊。喬治利用這個獨自帶隊的機會，在球隊存亡危急之際，帶頭全力燃燒，證明自己絕非僅是雷納德的副手，用精湛的表現體現自己年度第三隊的貨真價實。

NBA季後賽歷史上2比2平手前提下，率先拿下第三勝的球隊有高達八成以上的機率能夠拿下該系列賽。快艇取得眾天王山之戰重要的一勝之後，情勢整個反轉到優勢在快艇這方。

在雷納德(右)短期內無法歸隊的情況下，快艇的命運將由喬治(左)來決定，如果他在G6主場還能延續前幾戰的表現，快艇很有機會就此解決掉難纏的爵士。 美聯社

系列賽接下來將回到洛杉磯，連拿三場勝利的快艇能否趁勝追擊於主場闖進西區冠軍賽，很期待喬治在接下來的賽事中能否持續展現具有主宰力的領袖風範。

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