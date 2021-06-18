季後賽超級英雄 杜蘭特、喬治、楊恩寫下新傳說

NBA今年季後賽已經沒有「咖哩」柯瑞超人氣三分秀，也沒有詹姆斯帶領湖人走在衛冕路上，收視率肯定會受影響。但NBA永遠不怕沒有「超級英雄」挺身而出。

籃網明星前鋒杜蘭特對公鹿系列賽G5奉獻一場49分17籃板10助攻，帶領籃網完成17分逆轉114：108力克公鹿，七戰四勝系列賽對公鹿取得3：2聽牌優勢。全世界都看見籃網教練奈許賽後擁抱打滿48分鐘杜蘭特，那是最大感謝和默契，當上帝喬裝成杜蘭特統治比賽，奈許執教方式和內容怎麼看都很高明。更多球迷被杜蘭特神鬼般表演吸引，人們開始忘記詹姆斯，杜蘭特被捧上聯盟第一人

在球隊主力後衛厄文不能上場，而另一後衛哈登帶傷出賽的情況下，籃網前鋒杜蘭特(右)徹底燃燒小宇宙，打出他生涯在季後賽最霸氣的一場球。 美聯社

如果你來不及見證杜蘭特上帝般表演，快艇前鋒喬治在隊友雷納德傷停情況下，喬治用37分、16籃板、5助攻帶領快艇客場119：111力克爵士，拿下快艇vs.爵士系列賽G5勝利。快艇系列賽取得3：2領先，再贏一場就能打進西決。快艇老闆鮑默賽後擁抱喬治，我們都看見喬治在雷納德不能出賽情況下，打出「季後賽王牌」表現。鮑默和快艇全隊上下都很清楚，喬治挽救快艇這個賽季，快艇只要能挺進西決，等待雷納德傷癒歸來，爭冠就有無限可能。

那些嘲笑喬治是「季後賽軟蛋」的聲音和人，現在全都消失，反而太多球迷被喬治超人打法感動，他們用真槍實彈的超人表演，展現「季後賽王牌」架式，連續三場打出30+表現。G5這場37分16籃板5助攻，足以讓世人永遠記得「季後賽喬治」統治級表演。喬治撕去軟蛋標籤後，成為快艇季後賽和挺進西決的最重要「船長」。

快艇主將雷納德缺陣，G5又是在銅牆鐵壁的爵士主場，快艇是否應該保留實力回主場再拚？喬治(左)可不同意，他也是用全能的演出激起隊友的鬥志，贏了不可思議的一戰。 美聯社

江山代有才人出，NBA永遠不缺季後賽超級英雄。老鷹連續兩場完成史上最大大逆轉。老鷹vs.76人系列賽G4老鷹最多落後76人18分，老鷹後衛楊恩奉獻25分18助攻帶領老鷹102：100逆轉勝。G5老鷹最多落後76人26分，楊恩再用一場39分、7助攻表演，帶領老鷹109：106掀翻76人，七戰四勝系列賽取得3：2聽牌。

楊恩說：「我們始終相信團隊，沒有放棄，這是我們共同信念相信自己，這兩場球證明我們值得信賴」。對76人系列賽三場勝利，楊恩場均33分+11.5助攻，楊恩季後賽光環和爆炸性演出或許不如杜蘭特、喬治搶眼，但老鷹在楊恩帶動下一腳跨進東區決賽大門，76人連續輸掉兩場不該輸的比賽，氣勢和形勢都站在老鷹這一邊。

老鷹在連兩場大幅落後的情況下，最後竟然都能反敗為勝，主力控衛楊恩(中)是最大的功臣，他的首次季後賽之旅太讓人驚奇！ 美聯社

老鷹還需要多一點點運氣就能站上東決舞台，楊恩還會有更多不可思議神奇表現。NBA三年級後衛楊恩才23歲，已經打出「季後賽王牌」身手，成為NBA超級英雄傳奇之一。

今年季後賽最賺眼球，擁超人氣，社群媒體話題最夯太陽後衛保羅，因感染新冠肺炎無限期停賽，保羅必須接受隔離，一周內至少要兩次篩檢通過，才能歸隊重返球場。太陽沒有保羅，西決前景堪虞，季後賽沒有保羅，NBA當然要失去更多神奇時刻和精湛表演，球迷肯定失望。

幸好還有楊恩，楊恩或許還沒有保羅的帶隊功力和神奇魔法，但楊恩有超級三分和投射工夫，他的打球方式和帶隊風格完全不同於保羅，但同樣能改變比賽，激勵人心，為季後賽奉獻最精采比賽。

歡迎來到NBA季後賽，「超級英雄」式的神仙球永遠不會讓人失望！