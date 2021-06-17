NBA／斷連6場30分紀錄還被聽牌 米契爾：踝傷不是藉口

贏球就能率先「聽牌」的關鍵戰，爵士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）卻因右腳踝傷勢影響表現，全場19投僅6中拿21分，寫下今年季後賽新低，不但中斷連續6場至少30分紀錄，球隊也在主場以111：119敗給快艇隊。

季後賽前，米契爾就因美國時間4月16日扭傷右腳踝，缺席例行賽最後16場比賽，季後賽第1戰也沒上陣；接續他雖回到賽場，但舊傷在第2輪又加遽。

連同今天吞敗，爵士已陷入系列賽2勝3敗的退無可退劣勢；這只是爵士本季第1次嘗到3連敗，就是關鍵的季後賽，這3敗米契爾雖有場均29.3分表現，但命中率僅3成77。

米契爾坦言，身體狀況是自己必須面對和解決的問題，「這很難受，但我必須找到方式，否則就要回家了。去年我也說過同樣的話，今年我仍會說，我們所有努力不是要在第2輪打包回家，所以我們要找到方式。」

爵士後場大將康利（Mike Conley）因腳傷缺席第2輪目前所有賽事，使米契爾角色和負擔更吃重，不過他說自己職業生涯早已習慣挑戰自己和對手，也知道包夾下如何應對，「我可以做得更好，這是種學習的歷程，在季後賽學到這一點很糟糕，但就是如此，沒有什麼藉口。」

爵士教頭史奈德（Quin Snyder）表示，米契爾第2輪負擔大，不只要自己攻擊，也要為隊友找機會，醫療團隊會持續評估他的狀況，做出對他最好的決定。