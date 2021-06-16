NBA／保羅無限期停賽 恐缺席西部聯盟決賽

根據美國權威運動網站ESPN報導，美國職籃NBA鳳凰城太陽王牌控衛保羅已被放入NBA健康安全協議名單，即刻起無限期停賽，至於能否出席西部聯盟決賽仍不明朗。

ESPN並未解釋保羅究竟是染疫，還是與染疫者有過近距離接觸，只強調隨著疫苗施打率不斷提升，NBA針對球員的隔離期也在進行「滾動式修正」，文中也提到，如果保羅有接種過疫苗，將能縮減他缺賽場次。

今年36歲的保羅（Chris Paul）是太陽在季後賽贏球的本錢之一，在他領軍下，太陽在季後賽西部聯盟次輪以4比0橫掃金塊，預計下週將迎戰洛杉磯快艇與猶他爵士之間的勝方。

保羅在與金塊的系列賽4戰，場均除可繳出25.5分，且整體投籃命中率高達61.8%，3分球命中率也有58.3%高檔水準，罰球更是彈無虛發，更可怕的是，他的助攻失誤比是41比5。

這是保羅繼2018年後再次闖進西部聯盟決賽，上一次他則是身披休士頓火箭隊的戰袍。

火箭當年面對西區強權金州勇士，系列賽一度取得3比2「聽牌」優勢，可惜保羅因拉傷缺席關鍵的最後2場比賽，火箭也被對手逆轉淘汰，勇士最終拿下該年總冠軍。