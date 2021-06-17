驗證柯瑞76人奪冠預言 小柯瑞就是關鍵人物

勇士柯瑞（Stephen Curry）日前預測76人將擊敗爵士拿下總冠軍，弟弟小柯瑞（Seth Curry）將獲得決賽MVP。然而76人輸掉了該贏而未贏的第四戰，錯失了三比一的領先機會，在系列賽被老鷹扯平之後，這個預言看來岌岌可危。

沒有打進季後賽的柯瑞，是在接受舊金山當地媒體專訪時，和記者聊到自己目前的家庭生活，順帶提到正在打季後賽的弟弟。所以這並不能算是他對於季後賽發表專業的看法，而只是他的一種期待。在被其他媒體轉載之後，也讓更多人注意到了小柯瑞的表現。

柯瑞會這麼預言，除了相挺自己的兄弟之外，從客觀來看其實也有數據的支持。小柯瑞本季例行賽平均拿下12.5分，投進2.2顆三分球，三分命中率45%，這些數字已經高於其生涯平均。而在對老鷹的系列賽中，小柯瑞平均拿下17.8分，投進3.8個三分球，三分命中率高達57.7%，更是遠高於本季表現。前兩戰更都拿下21分，成為球隊穩定的外線輸出。

柯瑞(左)對小柯瑞(右)非常有信心，認為他將成為決賽MVP，事實上小柯瑞本季的投籃與三分球命中率都是超高水準，絕對有能力為球隊做出更多貢獻。 歐新社資料照片

若是小柯瑞持續發燙的演出，確實能夠幫助76人登頂。柯瑞的預言若能成真，這將是如同童話故事般的美好，只是現實是殘酷的。

在主戰中鋒安比德（Joel Embiid）受傷之後，76人在這個系列賽的表現就出現不穩。尤其他在第四戰最後倒數時錯失一記重要的上籃出手，讓76人無法一舉超前比數，最終也就此落敗。安比德自己也表示，右膝的傷勢讓他很難全力起跳，通常這樣關鍵的進攻他不會失手，甚至他會用強力灌籃來保證取分，並獲得加罰的機會。只是事與願違，76人與勝利失之交臂。

安比德的傷勢確實是個大麻煩，他在第四戰下半場一共出手12次全數落空，也創下25年來聯盟季後賽的最低紀錄。76人原本打完上半場取得13分的領先，在安比德因為傷勢陷入掙扎之後，他的隊友並沒有人跳出來改變比賽，西蒙斯（Ben Simmons）和哈里斯（Tobias Harris）在下半場都沒有打出重要的表現。

76人中鋒安比德在前兩戰攻下79分，但三、四戰受到傷勢影響僅得到44分，這個得分缺口需要有隊友來幫忙填補。 美聯社

小柯瑞也是一樣，雖然他全場三分球六投三中拿下17分，但下半場只攻進4分，並沒有任何三分球進帳。從這個角度來看，小柯瑞要成為「改變系列賽天平」的MVP角色，還有一段很大的距離。更進一步說，如果安比德表現回復水準，而這也是76人想要晉級的最重要因素，那麼小柯瑞就更不可能和安比德爭搶決賽MVP。

話雖如此，小柯瑞的表現對於接下來76人的比賽仍有重要的指標作用。除了他的外線能夠讓76人的雙星架構在內線打開更大的空間，並減輕安比德被包夾的壓力之外；在另一射手格林（Danny Green）的受傷缺陣之後，76人對小柯瑞三分火力的需求度變得更高。在基本數據之外，球隊更需要小柯瑞進一步打出關鍵時期的得分能力，才能對抗老鷹出色的防守。

反過來看，76人失去格林之後，老鷹對小柯瑞的加壓也會更重，針對性的防守強度也會更高。一旦他被封鎖，外線出手權被迫轉移到其他球員，像是在第四戰五投一中的賽布爾（Matisse Thybulle），本身沒有出色的三分能力，卻不斷浪投的結果，76人想要取得對戰優勢的難度就會更高。

與其讓板凳球員賽布爾亂投三分球，不如讓小柯瑞多出手一些，這正需要教練設計戰術及隊友幫忙製造機會。 美聯社

小柯瑞在季後賽第二輪的場上正負值一直都很高，他的上場時間也是持續拉升，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）確實知道自己的女婿能夠給在場上給球隊需要的幫助。然而，從實際執行的戰術來看，小柯瑞多半是靠自己找出外線空檔，而不是透過針對性的戰術佈局讓他出手。從這一點看來，瑞佛斯確實可以在三巨頭之外，為小柯瑞設計更多戰術跑位，用來在特定時機取分，不只能進一步釋放小柯瑞的火力，也能為球隊創造更多優勢。

今年的季後賽開打之前，外界一度期待柯瑞兄弟能夠會師總冠軍戰。若是勇士從西區第八打起，而76人則在東區第一以逸待勞，兄弟對決的畫面會讓今年的決賽充滿話題。只是勇士早早出局，眼下76人又陷入傷兵麻煩，想要進軍決賽還有很多變數。柯瑞預言小柯瑞能拿下決賽MVP，也對弟弟形成了不小的壓力。

能否獲得決賽MVP其實並不重要，小柯瑞(右)應該多想辦法給楊恩(左)製造更多的麻煩，才打能亂老鷹節奏，要不然76人恐怕又要提前放假了。 美聯社

不過，這樣的預言對於小柯瑞來說是壓力，也是正向的助力。柯瑞自己都不曾拿過決賽MVP，卻對弟弟有這樣的期待，確實有點不太實際。然而，小柯瑞生涯一直籠罩在哥哥的盛名之下，過去他們在季後賽對決也總是由哥哥勝出，這一年在季後賽舞台單獨奮戰，對弟弟來說，其實是一個提升個人生涯高度的絕佳機會。小柯瑞若能憑藉著哥哥這股預言的願力，將個人能力徹底兌現，就能在另一個高度證明自己，並幫助76人順利晉級。