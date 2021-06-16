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NBA／年度第1隊 字母哥唯一滿分入選

中央社 / 紐約15日綜合外電報導
安戴托昆波連三季入選年度第一隊，這次獲得全部100張第1名選票，是唯一獲得滿分500分的球員。 路透社
安戴托昆波連三季入選年度第一隊，這次獲得全部100張第1名選票，是唯一獲得滿分500分的球員。 路透社

NBA今天公布年度最佳陣容，本季的年度MVP約柯奇、兩次獲選年度MVP的安戴托昆波、柯瑞等人，獲選為年度第1隊成員。其中，安戴托昆波獲得滿分500分。

美國職籃NBA密爾瓦基公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這次獲得全部100張第1名選票，是唯一獲得滿分500分的球員，這是他連3季進到年度第1隊。

丹佛金塊隊史第1個獲得年度MVP的球員約柯奇（Nikola Jokic）獲得99張第1名選票，拿下498分，這是他近3季第2次入選年度第1隊。金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）獲得98張第1名選票，得到496分，這是他生涯第4次進到年度第1隊。

其他入選年度第1隊的，還有洛杉磯快艇第3次獲選的雷納德（Kawhi Leonard）、達拉斯獨行俠第2次獲選的唐西奇（Luka Doncic）。22歲的唐西奇生涯前3個球季中，至少2次進到年度第1隊，是鄧肯（Tim Duncan）後的第1人。鄧肯曾在1997-98球季、1998-99球季、1999-2000球季，連3季獲選為年度第1隊。

獲選年度第2隊有波特蘭拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、費城76人的安比德（Joel Embiid）、鳳凰城太陽的保羅（Chris Paul）、紐約尼克的藍道（Julius Randle）與洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）。

年度第3隊的成員則有猶他爵士的戈貝爾（Rudy Gobert）、邁阿密熱火的巴特勒（Jimmy Butler）、快艇的喬治（Paul George）、華盛頓巫師的比爾（Bradley Beal）與布魯克林籃網的厄文（Kyrie Irving）。

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