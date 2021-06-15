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NBA／驚天爆扣引安比德關注 雷納德：我看了他的訪問

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雷納德灌籃。 法新社
雷納德灌籃。 法新社

洛杉磯快艇在今天出戰猶他爵士的系列賽第4戰，靠著雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）三人聯手拿下86分，將系列賽扳平成2：2，其中雷納德還在上半場有一次爆扣爵士費佛斯（Derrick Favors）的精彩演出，成為本場比賽的熱議話題。

在連續兩個系列賽都在前兩戰輸球後，快艇近兩戰表現總算回魂，尤其是明星前鋒喬治在前戰攻下31分後，今天再有31分、9籃板、4助攻演出，搭配上莫里斯也投進5顆三分球拿下24分，讓同樣拿下31分的雷納德不至於再孤掌難鳴。

今天三人光是在上半場就拿下了56分，幫助快艇取得24分領先，其中第二節剩下1分多鐘時，雷納德還有一次單刀直入禁區後，在爵士費佛斯頭上完成爆扣的美技，而他與喬治也成為NBA與ABA合併以來第5對在季後賽連續兩戰都拿下30分以上的雙人組合。

談到爆扣在社交網站上引發熱議，甚至連今天有出賽的76人中鋒安比德（Joel Embiid），在賽後參加記者會透過電視目睹了雷納德的爆扣後，都忍不住脫口「太瘋狂」，雷納德說：「我並沒有去看網路或是社交網站的反應，但祖巴茲（Ivica Zubac）讓我看了安比德受訪時的影片。」

談到與雷納德的搭配，今天剛好迎接生涯第100場季後賽出賽的喬治說：「你看到他更具有侵略性的表現，就知道現在是什麼時刻了，現在是季後賽，是贏球的時刻。所以你可以看到他，看到他的肢體語言，一切都變得更棒了，這讓他引領比賽。」

雷納德 喬治 快艇

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