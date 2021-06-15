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NBA／快艇開賽強勢 雙星合飆62分系列賽扳平爵士

中央社 / 洛杉磯14日綜合外電報導
快艇隊雷納德(右)進攻。 路透社
快艇隊雷納德(右)進攻。 路透社

NBA快艇今天開賽就展現強勢，末節再靠穩健罰球擋住對手反撲，最終在雷納德、喬治兩人都攻下31分的情況下，以118比104擊敗爵士，在季後賽次輪扳平戰局。

美國職籃NBA西區季後賽次輪，頭號種子猶他爵士在7戰4勝制系列賽連拿兩勝後，前進第4種子洛杉磯快艇主場卻討不到便宜，連兩戰吞下敗仗。

今天爵士首節只投進1個三分球，命中率只有1成43，整體投籃命中率也只有3成，單節只拿下13分，讓快艇在雷納德（Kawhi Leonard）、莫里斯（MarcusMorris Sr.）分別攻下12分、11分的情況下，以30比13領先達兩位數。

第2節莫里斯再拿下11分，喬治（Paul George）、雷納德也分獲8分、7分，快艇把領先拉開，上半場就以68比44領先爵士達24分。

下半場的比賽，爵士在密契爾（Donovan Mitchell）第3節攻下9分的情況下試圖將落後拉近，但3節打完快艇仍以94比73領先21分。

末節在殷格斯（Joe Ingles）砍進三分球後，爵士一度只剩10分落後，但莫里斯、喬治關鍵時刻都能穩助陣腳，兩人6罰全進讓快艇把領先拉開到15分，最終輕鬆獲勝。

快艇的雷納德、喬治這場比賽都攻下31分，莫里斯則有24分進帳。

爵士的密契爾（Donovan Mitchell）今天攻下全場最高37分；殷格斯、鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）分別拿下19分、18分；戈貝爾（Rudy Gobert）則獲11分。

快艇 爵士 喬治

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