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NBA／隱瞞肩傷率球隊取勝 楊恩：我跟教練說我很好

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
老鷹隊楊恩(前)隱瞞肩傷？ 路透社
老鷹隊楊恩(前)隱瞞肩傷？ 路透社

亞特蘭大老鷹在今天與費城76人的系列賽第4戰，在最多落後達到18分的情況下，在下半場上演逆轉秀，將系列賽扳平戰局，其中老鷹後衛楊恩（Trae Young）今天進帳25分、18助攻，成為聯盟季後賽最年輕的25分、15助攻締造者。

儘管帶著右肩膀不適的狀況出賽，讓肩上貼著肌內效貼的楊恩在前三節進攻手感不盡理想，不過在第四節最後1分半鐘老鷹還1分落後的情況下，他包辦了球隊最後的6分得分，其中包括一記逆轉比數的遠距離拋投，幫助老鷹最終以3分差距拿下勝利。

楊恩今天拿下25分、18助攻，成為聯盟季後賽最年輕的25分、15助攻締造者，單場18助攻也創下個人季後賽生涯新高，也是繼1991年哈德威（Tim Hardaway）後，在季後賽拿下至少25分的球員中，送出最多助攻的球員。

對於今天帶傷上陣，楊恩透露其實並未向總教練麥克米蘭（Nate McMillan）報告傷勢狀況，「他有看了我一眼，但他不知道狀況，我只跟他說我很好，讓我們一起上場贏得比賽吧。上場時因為腎上腺素的關係，現在我開始慢慢感覺到肩膀的狀況，明天可能會更多一點，但我會接受治療，不過在比賽當下我真的沒有太多感覺。」

儘管今天進攻手感不佳僅有26投8中的表現，但楊恩強調不會歸咎於肩傷，「我認為我有很多漂亮的出手，只是沒有進罷了，我必須想辦法把它們都投進。」

楊恩 老鷹 76人

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