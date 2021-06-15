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NBA／楊恩18助攻寫紀錄 老鷹逆轉系列賽扳平76人

中央社 / 亞特蘭大14日綜合外電報導
路透社
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亞特蘭大老鷹少主楊恩今天攻下全場最高25分，並送出生涯在季後賽最多的18次助攻，率隊在末節逆轉，最終103比100驚險勝出，在美國職籃NBA季後賽次輪以2比2扳平費城76人

今天系列賽第4戰，老鷹繼續在家作戰，陣中後衛鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）首節就砍進10分，但他們全隊單節的三分球命中率僅剛好2成，遠不及76人的6成67，整體投籃命中率也只有2成59，比76人的4成8差上一截，因此首節打完，76人以28比20領先。

次節76人在恩比德（Joel Embiid）單節11分帶領下，打出34比29攻勢讓球隊在上半場以62比49領先達兩位數。

下半場開打後，老鷹靠楊恩（Trae Young）、柯林斯（John Collins）第3節分別攻下9分、7分的聯手帶領下，打出單節31比20攻勢，讓76人僅以82比80的微幅領先進入末節。

末節在卡佩拉（Clint Capela）第一時間灌籃得手後，老鷹拉出6比0攻勢，以94比92將比分超前，之後雙方拉鋸，並幾度互換領先，76人在恩比德一次兩罰俱中後，讓雙方僅剩1分差距，但老鷹在楊恩穩穩兩罰全進後，以3分之差驚險留下勝利。

楊恩此役除拿下25分，還送出高達18次的助攻，鮑格達諾維奇為老鷹貢獻22分，柯林斯拿下14分12籃板，卡佩拉獲得12分13籃板，兩人都有雙十演出，赫爾特（Kevin Huerter）則有10分進帳。

76人的哈里斯（Tobias Harris）今天攻下全隊最高20分，恩比德「僅」得到17分，但抓下高達21個籃板的雙十成績，西蒙斯（Ben Simmons）有11分12籃板9助攻的準大三元演出，塞斯．柯瑞（Seth Curry）、柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）則分別有17分、10入袋。

76人 老鷹 楊恩

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